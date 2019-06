Un şofer recalcitrant a ameninţat cu bătaia un poliţist din Timişoara VIDEO

Politistii de la Sectia 3, aflati in patrulare, au tras pe dreapta un sofer pe strada 16 Decembrie, in apropiere de biserica din Piata Kuttl.



Cand i-au verificat documentele, au constatat ca permisul de conducere era deteriorat, asa ca au decis sa-l amendeze. In timp ce unul dintre agenti scria procesul verbal, pasagerul din dreapta si-a dat seama ca-l recunoaste si si-a amintit ca in urma cu ceva timp i-ar fi intocmit un dosar penal. Furios, a iesit din masina hotarat sa-si ‘apere’ prietenul. S-a apucat sa-i ceara mai intai politistului socoteala ca ‘indrazneste’ sa-l amendeze pe sofer pentru carnetul ferfenita, apoi a trecut la un alt nivel. L-a amenintat cu bataia, i-a spus ca are ‘pile’ la mascati si a lansat un tir de reprosuri si injuraturi.



In scandal a intervenit si nevasta barbatului agresiv si a iesit un circ total in plina strada. Inca un echipaj de politie a sosit la fata locului pentru a aplana conflictul.



„In data de 17.06.2019 in jurul orelor 4.10, un barbat in varsta de 35 de ani, pasager intr-un autoturism oprit pe strada 16 Decembrie pentru un control de rutina, a adresat cuvinte si expresii jignitoare la adresa organelor de politie. Acesta a fost sanctionat contraventional cu suma de 800 de lei in baza legii 61/1991„, a transmis pentru opiniatimisoarei.ro, Alexandra Petrovici, purtator de cuvant al IPJ Timis.