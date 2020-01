Un tânăr a încercat să-şi ucidă iubita în trafic, apoi să o arunce de pe un pod. Tragedia, oprită de un martor

Procurorii de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Suceava, au finalizat recent un dosar delicat de tentativă de omor, care a ajuns la această structură pentru că inculpatul era sub influenţa substanţelor psihoactive, respectiv canabis, scrie monitorulsv.ro. Este vorba de un tânăr din comuna Sadova, care s-a izbit intenţionat cu maşina sa în autoturismul fostei iubite, după care a încercat să o arunce de pe podul de pe DN 17 A de la Sadova. Fapta de tentativă de omor putea avea consecinţe mult mai grave dacă un bărbat care locuieşte în apropiere de pod nu ar fi intervenit prompt şi fără ezitări şi nu ar fi salvat fata într-un moment critic.

A aşteptat ca fata să iasă de la serviciu şi a intrat cu maşina pe contrasens, direct în ea

Faptele pentru care inculpatul Lucan Zbranca a fost trimis în judecată s-au petrecut în noiembrie 2017.

Din cercetări a rezultat că tânărul din comuna Sadova nu se împăcase cu ideea că fosta sa prietenă l-a părăsit şi o şicana, mai ales la locul de muncă, respectiv Popasul Baciului din Câmpulung Moldovenesc.

Aşa s-a întâmplat şi în seara zilei de 18 noiembrie 2017, când tânărul a mers la restaurant şi a prins-o de mână pe fosta sa iubită, care a fugit. Ulterior, tânărul a părăsit localul nervos şi agitat.

Pe acest fond, faptele aveau să ia o turnură foarte gravă.

Tânărul a plecat la volanul maşinii spre Sadova, însă s-a oprit în zona podului. Aici, a aşteptat să se facă dimineaţă, când ştia că fosta iubită iese de la serviciu şi vine spre casă cu maşina.

Din cercetările coordonate de DIICOT a rezultat că, în jurul orei 8.00 dimineaţă, la podul de la Sadova de peste râul Moldova, inculpatul Zbranca a accelerat spre maşina Opel Agila cu care ştia că vine fata. Ancheta a arătat că acesta a pus autoturismul în mişcare şi a intrat vădit intenţionat pe contrasens. Impactul a fost destul de violent şi a pus în pericol victima. Acest fapt s-a constatat în urma înfundării serioase a capotei maşinii tinerei, cât şi a faptului că airbag-urile de la ambele vehicule s-au deschis.

Clipe de groază pe podul de la Sadova

După acest accident intenţionat, a urmat o agresiune şi mai gravă.

Individul s-a deplasat la autoturismul fostei prietene, a deschis portiera, a tras-o afară de păr, după care a început să o târască spre balustradă, cu intenţia de a o arunca peste pod, au arătat procurorii în rechizitoriul de trimitere în judecată.

Tânăra s-a ţinut din răsputeri de zăbrelele metalice ale balustradei, în timp ce era trasă de păr şi lovită cu pumnii.

Șansa a făcut ca un om care locuieşte în apropiere să intervină prompt şi cu sânge rece, cum rar se întâmplă în astfel de cazuri. Martorii unor astfel de cazuri fie nu intervin, fie o fac târziu, din cauza şocului firesc.

În acest caz, Niculai L., care se afla în bucătăria casei, a ieşit afară când a auzit o bubuitură puternică.

„După câteva secunde am observat chiar în capătul podului două autoturisme, iar undeva în apropierea lor, lângă pod, o fată care era trasă de păr de un bărbat pe trotuarul podului, iar aceasta se ţinea cu mâinile de balustradă şi ţipa", a relatat ulterior bărbatul.

În primă fază, salvatorul a strigat la agresor, însă nu s-a mulţumit cu atât. Realizând că acesta nu se opreşte din acţiunea violentă, a fugit spre pod, pe o scurtătură.

Agresorul s-a aruncat de pe pod când şi-a dat seama că fata a scăpat

Martorul a relatat că fata deja atârna cu partea superioară a corpului peste balustradă şi se ţinea cu ambele mâini de barele de protecţie.

Salvatorul i-a recunoscut pe cei doi consăteni şi l-a lovit pe tânăr cu picioarele şi pumnul, moment în care acesta s-a retras în spate. În momentul următor, în timp ce localnicul se asigura că fata este bine, fostul iubit s-a aruncat chiar el de pe pod, de la o înălţime de aproximativ 8 metri.

"Am încercat să-l imobilizez, iar el s-a retras, atunci am putut să trag fata spre mine. El a mai făcut doi-trei paşi spre mijlocul podului şi a strigat că se aruncă. Am încercat să-l opresc, dar nu am reuşit, am rămas cu haina lui în mână", a povestit bărbatul, care le-a relatat în detaliu ce s-a întâmplat şi poliţiştilor care l-au audiat.

Agresorul cu intenţii sinucigaşe a suferit leziuni care au necesitat în jur de 20-25 de zile de îngrijiri medicale.

Intenţiile de a ucide sunt clare din punctul de vedere al procurorilor

Procurorii DIICOT au reţinut în rechizitoriul de trimitere în judecată faptul că inculpatul a avut intenţia declarată de a ucide şi a vrut să o tragă pe fată cât mai mult spre mijlocul podului, unde este înălţimea maximă. Mai mult, după ce a auzit strigătele martorului, el a continuat acţiunea, ceea ce denotă clar intenţia criminală. De altfel, şi fata le-a relatat ulterior anchetatorilor că fostul iubit tot îi repeta că vor muri împreună.

Până la urmă, important este că nu a murit nimeni în urma acestei acţiuni nebuneşti. Cert mai este că autorul trebuie să răspundă pentru faptele sale, iar măsura în care trebuie să răspundă va fi stabilită doar de judecători.

Va fi judecat şi pentru deţinere şi consum de drog de risc

Tânărul din Sadova are de răspuns în faţa judecătorilor pentru nu mai puţin de patru infracţiuni: tentativă de omor, distrugere, deţinerea de droguri de risc, pentru consum propriu (în maşina acestuia au fost găsite două ţigări confecţionate artizanal din canabis) şi conducerea sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Probele recoltate de poliţişti de la tânăr au indicat că acesta consumase canabis şi se afla sub influenţa substanţei le comiterea faptei.

Procesul în care tânărul din Sadova este judecat pentru lanţul de infracţiuni amintite mai sus a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava.

Până la o decizie definitivă a instanţelor de judecată, inculpatul se bucură de prezumţia de nevinovăţie.

Dosarul a fost preluat iniţial de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, care se ocupă de principiu de cazurile de tentativă de omor. Având în vedere că în acest caz era vorba şi de consum şi deţinere de droguri, cercetările au fost declinate spre structura abilitată, respectiv DIICOT Suceava.