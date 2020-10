Un tânăr a murit după ce a căzut de la 10 metri înălţime. Martor: "Am crezut că e cutremur"

Bărbatul în vârstă de 34 de ani lucra în domeniul IT şi locuia împreună cu părinţii săi într-un apartament din Târgovişte. Potrivit apropiaţilor, tânărul era abătut în ultima vreme. Duminică după-amiază, bărbatul le-a spus părinţilor săi că se duce până la farmacie, însă, câteva minute mai târziu a fost găsit zăcând în stare gravă pe trotuar.

"Am coborât, am auzit zarvă mare. Bubuitură, lume multă, poliție, m-am speriat. S-a auzit bubuitura, m-am speriat, am zis că e cutremur, Doamne, ferește, Doamne, ferește.", povesteşte un vecin, potrivit stirileprotv.

Un echipaj de la ambulanță a ajuns imediat la faţa locului, iar tânărul a fost transportat de urgenţă la spital.

"O victimă căzută de la înălțime, aproximativ 10-12 metri, cu politraumatism, situație critică. Traumatism de bazin, traumatism de femur, traumatism toracic. Era conștient când l-am preluat noi, starea lui era critică.", a declarat Marius Vlad, medic specialist Serviciul de Ambulanță Dâmbovița:

Din păcate, tânărul a murit după câteva ore, la spital.

Anchetatorii urmează să stabilească exact cauzele care au dus la această tragedie.

