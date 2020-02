Un tânăr cu epilepsie a fost arestat din greşeală când serviciile de urgenţă au trimis poliţia în locul unei ambulanţe

Tânărul de 16 ani a suferit o criză epileptică la un restaurant de fast-food din California, determinându-l să se prăbușească în timp ce se afla la toaletă. Imediat cum a aflat ce s-a întâmplat, mama băieților, Lourdes Ponce, i-a cerut fiicei sale să sune la 911. Când a sosit poliția l-au încătușat pe adolescent.

În timp ce tânărul era imobilizat de autorităţi, mama acestuia îi implora pe poliţişti să nu-l aresteze, explicând că este autist şi epileptic.

"Am stat în afara ușii, l-am auzit lovind podeaua, am încercat să deschid ușa, dar a fost încuiată, atunci am cerut ajutor. Am apelat la paramedici pentru ajutor, nu am sunat la poliție. Nu a rănit pe nimeni şi totuţi a fost reţinu", a declarat mama băiatului pentru ABC 30 Action News.

În ciuda încercării de a explica situația polițiștilor, aceștia au continuat să manevreze adolescentul, determinându-l să intre în panică și începând să vomite, apoi au încercat să-l aducă pe băiat în spatele mașinii de patrulare.

"Ofițerul a văzut că fiul meu vomita și în loc să-l ajute pentru a nu se sufoca cu voma, l-au ţinut pe pământ în cătușe. După ce le-am arătat documentele, autorităţile au putut să-l trateze și să-l ducă la spital", a adăugat mama.

După ce a prezentat documentele către ofițeri, tânărul de 16 ani a fost dus în sfârșit la spital pentru a fi tratat, iar mama sa a spus că a fost atât de traumatizat de ceea ce i s-a întâmplat, încât îi este greu să primească tratament de la personalul spitalului. Poliția a vizitat spitalul unde se afla băiatul cu un „certificat de eliberare", în sensul că nu va fi arestat.

În urma amestecului, poliția Frenso a emis o declarație pentru Action News: "Acest caz se află în prezent în revizuire administrativă. Examinarea va include examinarea tuturor informațiilor referitoare la contactul ofițerului. Deși băiatul va avea parte de o recuperare completă, nu se știe când va fi eliberat de la Spitalul Copiilor din Valley din Fresno, California".