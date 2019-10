Articol publicat in: Societate

Un tânăr de 23 de ani, lăsat fără maşina de peste 100.000 de euro

Publicat: (acum 55 min) // Actualizat: (acum 55 min) // Sursa: romaniatv.net Un tânăr de 23 de ani a rămas fără maşina de peste 100.000 de euro în Vama Petea din Satu mare. În urma unui control, polițiștii au descoperit că autoturismul era căutat de autoritățile din Italia după ce fusese furat. Un tânăr s-a prezentat sâmbătă, în jurul orei 17.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, pentru efectuarea formalităților de frontieră la intrarea în ţară. Bărbatul cu dublă cetățenie, româno-moldovenească, în vârstă de 23 de ani, domiciliat pe raza județul Argeș, se afla la volanul unui autoturism marca Porsche Cayenne, an de fabricaţie 2018, în valoare de peste 100.000 de euro, înmatriculat în Italia. După ce au verificat cu atenție autoturismul, polițiștii de frontieră au descoperit că mașina figurează ca fiind căutat de autoritățile din Italia. Drept urmare, autoturismul în cauză, în valoare de aproximativ 475.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Petea. Șoferul de 23 de ani s-a ales acum cu dosar penal și va fi cercetat. loading...

