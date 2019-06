Un urs polar a intrat în oraş, în căutare de mâncare. Imagini teribile cu animalul VIDEO

Animalul a fost reperat iniţial duminică seara în zona industrială Talnah, situată la nord-est de Norilsk, căutând de mâncare în pubele. Imaginile cu animalul vizibil epuizat au făcut ocolul reţelelor de socializare din Rusia.

Este vorba despre o femelă de circa un an, care cântăreşte aproape 200 de kilograme, a declarat un responsabil local al serviciilor de mediu, Alexander Korobkinun. După efectuarea primelor analize veterinare, ursul urmează să fie trimis vineri la o grădină zoologică din oraşul Krasnoiarsk din Siberia, la câteva mii de kilometri sud de Norilsk, unde va fi îngrijit. Potrivit autorităţilor, starea de sănătate precară nu permite eliberarea imediată a animalului în natură.

Incursiunile urşilor polari aflaţi în căutare de hrană în apropierea regiunilor locuite sunt din ce în ce mai frecvente în nordul Rusiei după ce habitatul şi sursele lor de hrană au devenit ameninţate de schimbările climatice şi topirea suprafeţelor îngheţate.

Ursul polar este o specie pe cale de dispariţie, iar vânătoarea acestor animale este interzisă în Rusia.

În luna februarie, locuitorii din arhipelagul rus arctic Novaya Zemlya s-au confruntat cu o invazie de zeci de urşi polari agresivi aflaţi în căutare de hrană, autorităţile fiind nevoite să declare stare de urgenţă timp de zece zile, până la plecarea animalelor. Imaginile cu urşi polari care au pătruns în scările blocurilor au făcut înconjurul lumii. Evenimentul se poate repeta oricând odată cu creşterea prezenţei umane, inclusiv a forţelor militare, în regiunea de interes strategic pentru Moscova.

Imagine cu ursul de la Talnah:

