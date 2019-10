Articol publicat in: Societate

Un val de aer cald străbate ţara noastră. Incredibil la cât ajung temperaturile

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un val de aer cald prezent în Europa Centrală şi de Sud-Est influenţează şi temperaturile din ţara noastră. Foto: a1.ro Astfel, temperaturile cresc până aproape de 28 de grade în aproape toată ţara în acest weekend, scrie antena3.ro. Valul de aer cald va fi resimţit şi în zonele extracarpatice, unde temperaturile vor ajunge la 24, 25 de grade. Citeşte şi PROGNOZA METEO. Vreme de vară în octombrie Duminică sunt anunţate temperaturi de 28 de grade în Lunca Dunării şi sudul Olteniei. În Bucureşti, temperaturile maxime vor atinge 23 de grade în jurul prânzului. loading...

