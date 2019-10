Articol publicat in: Societate

Una dintre falsele maicuţe din Vaslui, lăsată în libertate după ce a atacat oameni pe stradă şi a împins un bărbat pe sinele de tren

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 59 min) // Actualizat: (acum 59 min) // Sursa: romaniatv.net Decizie halucinantă: una dintre cele două femei care se dădeau drept măicuţe în Vaslui şi care au împins un bărbat pe calea ferată în gara din Vaslui umblă acum pe străzile orașului, potrivit România TV. Femeia de 69 de ani a fost externată de la spitalul de psihatrie. Fiica ei se află în continuare sub supraveghere. Două femei îmbrăcate în straie bisericeşti au făcut scandal în iulie pe o stradă din Vaslui. Din senin, femeile au început să înjure lumea din jur şi să se roage ca un mare război să se abată asupra ţării noastre. Martorii au sunat la 112, iar poliția a intervenit la fața locului. Ulterior, presa a difuzat imagini cu cele două femei când erau la un pas să omoare un om în gara din Vaslui. Bărbatul a fost împins de una dintre femei pe șinele de cale ferată și doar intervenția unui tânăr, care l-a ridicat imediat pe acesta, a făcut să nu se producă o tragedie. Cele două femei au plecat de la fața locului ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay