Articol publicat in: Life

Unde se afla Becali în momentul atacului din Pipera. Ce a făcut latifundiarul

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Gigi Becali se afla în casă sâmbătă dimineață, în momentul când un bărbat a încercat să intre cu forța pe proprietatea lui din Pipera și a lovit mai mulți trecători. Becali a spus la România TV că mai bine că nu a știut de incident, altfel risca să fie arestat. „Eram în casă. Eu nu am știut de acest incident, acum văd și eu la voi la televizor”, a declarat Gigi Becali la România TV, după ce incidentul se încheiase. Latifundiarul a mărturisit că mai bine că nu a știut, că dacă se afla în curte și vedea ce se întâmplă, probabil l-ar lovit pe intrus, pentru că nu avea de unde să știe că are probleme psihice. „Mă aresta poliția în ziua nunții”, a mai spus Becali. „Dacă ieșeam și eu din casă și eram nervos? Poate nu știam că are probleme psihice și-l loveam. Vrei să-mi rupi poarta? Își rup eu capul!”, a izbucnit Becali, care cere legi mai aspre, care să le dea voie autorităților să intervină mai dur în astfel de situații. Un bărbat a mers sâmbătă la Gigi Becali acasă și a făcut un scandal monstru. El a lovit mai multe persoane și l-a agresat chiar și pe portarul proprietății lui Becali. Fata latifundiarului se mărită sâmbătă, este mare sărbătoare în familia lui Becali. Citește și: Scandal monstru la Becali acasă în ziua nunţii. Un bărbat a atacat mai mulţi oameni VIDEO loading...

