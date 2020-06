Unde vrea să se retragă Anamaria Prodan la bătrâneţe: "Acolo mă văd bătrână. Dar pe la 90 ... că la 60 sunt tinerică încă"

La bătrâneţe, impresa vrea să se retragă în Las Vegas, acolo unde deţine şi o casă. Însă până atunci, Anamaria vrea să se bucure în continuare de viaţă şi de fizicul ei, despre care spune că o să îl îmbunătăţească, cu trecerea timpului.

„Fac performanță în toate domeniile. Este ambiția mea să fiu foarte bună în tot ceea ce fac. Rebecca, fata mea, este investitor! Când mă las de meseria de agent, am să fiu și investitor. (…) Am reședințe peste tot. Las Vegas, însă, rămâne sufletul meu. Acolo e casa mea. Acolo mă văd bătrână. Dar pe la 90… că la 60 sunt tinerică încă. Am acum aproape 50 și arăt trăsnet. La 60 o să arăt și mai bine, deci nu mă retrag”, a spus Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a devenit de curând şi patroană de club, de unde şi noua sa poreclă, "PatroANA", ea devenind acţionar la clubul de Liga 1 FC Hermannstadt, unde conducătoare în mod oficial va fi fiica sa, Rebecca.

Impresara a vorbit despre cariera sa şi despre viaţa de familie cu Laurenţiu Reghecampf, într-un interviu acordat gsp.ro, spunând că nu ştie exact câti bani are familia sa, pentru că s-a născut bogată şi nu are obişnuinţa să se uite în conturi.

"M-am născut milionară și nu am făcut bani din fotbal! N-am stat în spatele nimănui să mă milogesc. 90% dintre oamenii din fotbal au fost ajutați. Pe mine și pe Reghe nu ne-a ajutat nimeni niciodată.