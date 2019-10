Articol publicat in: Politica

Unele proiecte cu fonduri europene ale firmei lui Dan Barna erau verificate de DLAF înainte de publicarea anchetei Rise Project

Publicat: (acum 57 min) // Actualizat: (acum 55 min) // Sursa: romaniatv.net DLAF a anunţat că unele acțiuni de control care privesc proiecte cu fonduri europene instrumentate de firma lui Dan Barna au început înainte de ancheta Rise Project. Cu privire la alte proiecte, au fost demarate verificări preliminare. În ambele cazuri, DLAF anunță că acționează cu respectarea legii. De asemenea, conducerea DLAF a precizat, într-un comunicat de presă, ca replică la acuzaţiile liderului USR, că nu primește instrucțiuni de la nicio autoritate, beneficiind, conform legii, de autonomie. "Acțiunea de control referitoare la proiectul „Punți comunitare", cod SMIS 56760, al cărui beneficiar este Consiliul Județean Alba, a fost declanșată anterior publicării informațiilor de către Rise Project și fără legătură cu demersurile jurnalistice. Verificările preliminare cu privire la proiectele „SES-am Deschide-te!", al cărui beneficiar este Consiliul Județean Alba și „Biblioteca Bunelor Practici. Concept Inovator de Dezvoltare a Mediului Rural", al cărui beneficiar este Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL, au fost demarate ca urmare a informațiilor apărute în mass-media privind posibile încălcări ale legii ce pot afecta interesele financiare ale UE în România, demers procedural obișnuit în activitatea instituției. Etapa verificărilor preliminare este premergătoare unei acțiuni de control și are drept scop evaluarea primară a informațiilor sesizate și analiza necesității deschiderii unei acțiuni de control în sensul Legii nr. 61/2011. Aceasta se desfășoară în toate cazurile de sesizare a DLAF sau de sesizare din oficiu. Atât în etapa verificărilor preliminare, cât și în etapa acțiunii de control, DLAF analizează modul de respectare a legii în proiectele verificate, stabilind, după caz, doar la finalul demersului DLAF, prin Nota de control, care sunt persoanele fizice sau juridice implicate în derularea proiectului și dacă au fost identificate suspiciuni de fraudă care ar putea duce la urmărirea lor penală de către parchetul competent", se arată într-un comunicat al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF. Conducerea DLAF precizează că "acțiunile de control se desfășoară cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, precum și a garanțiilor procedurale statuate de lege, inclusiv a prezumției de nevinovăție recunoscute în cadrul procesului penal". Conducerea DLAF răspunde şi acuzaţiilor liderului USR, precizând că nu primește instrucțiuni de la nicio autoritate, beneficiind, conform legii, de autonomie. "Deși DLAF este, din punct de vedere organizatoric, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea Prim-Ministrului, instituția beneficiază, prin lege, de autonomie funcțională și decizională, independent de alte autorități și instituții publice și acționează ca atare. În consecință, Șeful Departamentului nu solicită și nu primește instrucțiuni de la nicio autoritate, instituție sau persoană în realizarea atribuțiilor sale referitoare la declanșarea și desfășurarea controalelor ori la întocmirea și valorificarea actelor de control. DLAF respinge categoric orice asociere sau încercare de asociere a activității sale cu alte evenimente din spațiul public și reasigură opinia publică și partenerii săi, naționali sau europeni, de respectarea legii și a procedurilor în vigoare, în îndeplinirea atribuțiilor sale de protejare a intereselor financiare ale UE în România", se mai precizează în comunicatul DLAF. Dan Barna cere DLAF să trimită la DNA documentele referitoare la proiectele cu fonduri europene în care a fost implicată firma sa Președintele USR, Dan Barna, a solicitat vineri, într-o postare pe Facebook, Departamentului pentru Lupta Antifraudă (DLAF) să trimită la DNA documentele legate de contractele pe fonduri europene derulate de firma sa. Barna precizează că DLAF, "de care se ocupă, azi, Toni Greblă, omul de incredere al lui Liviu Dragnea" şi condus de Andrei Chendi, "suporterul lui Dragnea, cel care s-a angajat în 2014, printr-un protocol, să-l informeze când deschide vreun control", acționează la comandă politică. Reacţia lui Dan Barna vine ca urmare a anunţului Rise Project precum că Departamentul pentru Luptă Anti-Fraudă verifică contractele lui Dan Barna, după investigaţia site-ul de investigaţii. loading...

