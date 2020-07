Unul dintre cei mai îndrăgiţi actori s-a stins din viaţă la 41 de ani. A fost răpus de coronavirus

Anunţul decesului Nick Cordero a fost făcut de soţia sa, Amanda Kloots, pe Instagram. "Dumnezeu are acum un alt înger în ceruri", a scris ea.

"Inima mea este frântă pentru că nu îmi pot imagina vieţile noastre fără el", a mărturisit soţia actorului, care, pe tot parcursul tratamentului, i-a ţinut pe fanii soţului ei la curent cu evoluţia stării de sănătate a acestuia.



Cordero a fost testat pozitiv pentru COVID-19 în luna martie şi, timp de mai bine de 90 de zile, a avut nevoie de îngrijiri acordate în secţia de terapie intensivă.

Deşi, din punct de vedere al vârstei, nu se afla în grupul de risc, Cordero a suferit multiple complicaţii. Actorului i-a fost implantat un stimulator cardiac, i s-a amputat un picior şi a fost plasat în comă indusă. De asemenea, a dezvoltat infecţii pulmonare şi şoc septic.



Originar din Hamilton, Ontario, actorul s-a înscris la Universitatea Ryerson la care a renunţat pentru a cânta pentru trupa Lovemethod. După ce a părăsit Canada şi s-a mutat în New York, el s-a remarcat în rolul Toxie din comedia "The Toxic Avenger".



Nick Cordero a debutat în producţia din 2012 "Rock of Ages" şi a obţinut o nominalizare la premiile Tony şi una la Drama Desk, doi ani mai târziu, pentru interpretarea lui Cheech în adaptarea muzicală a "Bullets Over Broadway", de Woody Allen.