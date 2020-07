Doliu în lumea artistică internaţională! Cauza decesului: o complicaţie a unei fracturi de femur

Autor al unor coloane sonore celebre, Ennio Morricone a primit două premii Oscar, de-a lungul vieții: în 2007 pentru întreaga carieră și în 2016.

Marele muzician compozitor, al cărui nume va rămâne scris pentru totdeauna în istoria muzicii și a cinematografiei pentru coloanele sale sonore, a scris și o sută de melodii clasice din 1946 până în zilele noastre. Numele său nu poate fi despărțit de cel al lui Sergio Leone, colaborarea în Trilogia dolarului – A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More și The Good, the Bad and the Ugly. Un alt film celebru pentru care a scris coloana sonoră au fost Once Upon a Time in the West și Once Upon a Time in America.