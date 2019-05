Urmărire nebună pe străzile Clujului. Beat şi fără permis, un tânăr ce fugea de Poliţie a accidentat o femei şi doi copii

"Pe raza comunei Jucu, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Gherla a facut semnal de oprire unui sofer care efectuase o depasire neregulamentara. Soferul nu a oprit si a demarat in tromba. Echipajul a pornit in urmarirea acestuia. Soferul a ajuns pe raza municipiului Cluj Napoca iar la intersectia strazilor Bucuresti cu Gorunului a provocat un accident rutier cu 3 victime (persoane din celalalt autovehicul).

Ulterior impactului, barbatul si a continuat deplasarea, a ajuns pe strada Gheorghe Lazar, unde a abandonat autoturismul. S-a dat jos si luat o la fuga. Colegii au reusit sa-l prinda si sa-l imobilizeze pe strada Paris. Acesta are 24 de ani, este din comuna Petru Rares, localitatea Reteag, nu are permis de conducere si avea o concentratie de peste 0,20 mg/ l alcool pur in aerul expirat", se arată într-un comunicat al Inpsectoratului de Poliție Județean Cluj.

Copiii răniţi în accident au vârste de 5 şi, respectiv, 11 ani.