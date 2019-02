USR: Decizie irevocabilă a judecătorilor prin care confirmă că toate companiile municipale au fost înfiinţate cu încălcarea legii

„Victorie definitivă pentru bucureşteni şi pentru USR Bucureşti: decizie irevocabilă a judecătorilor prin care confirmă că toate Companiile Municipale au fost înfiinţate cu încălcarea legii. Curtea de Apel Bucureşti a respins ieri recursul Primăriei, ceea ce înseamnă că se menţine decizia iniţială din noiembrie anul trecut, prin care s-a constatat încălcarea legii în cazul înfiinţării companiilor”, anunţă Roxana Wring. Ea spune că Gabriela Firea nu mai are de acum înainte absolut nicio scuză pentru a ţine artificial în viaţă Companiile Municipale.



„Aşa cum am arătat de nenumărate ori, aceste structuri au fost gândite doar ca să toace bani publici pe contracte şi salarii. Companiile trebuie desfiinţate în cel mai scurt timp posibil!”, mai precizează consilierul general al USR.



Instanţa a decis, în noiembrie 2018, anularea tuturor hotărârilor de înfiinţare ale companiilor municipale. Soluţia este definitivă şi vine la capătul unui proces iniţiat de USR Bucureşti în anul 2017.



Consilierii municipali USR au contestat înfiinţarea acestor companii pe motiv că hotărârile au fost adoptate ilegale, mai precis, au fost adoptate cu votul a jumătate plus unu din numărul total de consilieri şi nu cu votul a două treimi aşa cum ar fi fost nevoie.