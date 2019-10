Va aduce poştaşul A 13-A PENSIE în decembrie? Ce prevede noua lege a pensiilor

Ministrul Muncii a anunţat, în exclusivitate la România TV, că asociaţiile de pensionari au solicitat neimpozitarea pensiilor de sub 100 de milioane de lei vechi şi acordarea celei de-a 13-a pensii în luna decembrie.

Marius Budăi a precizat la România TV că, din septembrie 2020, punctul de pensie va crește în schimb de la 1265 de lei la 1775 de lei, ceea ce reprezintă o majorare de 40%.

"Am spus că avem bani pentru toate majorările. Faptele au vorbit. Nu am zis că legea pensiilor e uşor de pus în practică, dar nici nu e o lege la care să renunţăm (...) De la 1 septembrie, punctul de pensie o să aibă o altă valoare, de la 1 septembrie o să fie de 1775", a declarat Budăi la România TV.

"Dacă ei (n.r. PNL) au spus aşa, să-şi asume public. Noi spunem că avem nevoie de creşteri. Nu e uşor de pus în aplicare. Suntem foarte atenţi cu ce se întâmplă în jurul nostru. Vorbesc mereu cu Dăncilă şi Teodorovici. Avem specialişti în partid şi determinare să o facem", a mai spus ministrul.

Clarificările ministrului Muncii vin în contextul în care Teodor Stolojan a declarat că mărirea punctului de pensie cu 40%, prevăzută în lege de PSD, nu are acoperire și nu se justifică.

Începând din septembrie 2019, a intrat în vigoare noua Lege a pensiilor. Una dintre modificările importante este modul de acordare și de calculare a pensiei minime.

Noua lege spune că cei cu o vechime de minimum 15 ani vor primi 45% din slariul minim brut pe țară. La această sumă se adaugă câte 1% pentru fiecare an în plus la vechime.

La această oră, pensionarii care au o vechime între 10 și 15 ani, primesc numai 40% din salariul minim brut pe economie, aceștia beneficiind și ei câte 1% adăugat pentru fiecare an de vechime în plus.

"Formula a fost introdusă pentru a remedia o inechitate prevăzută de legislația în vigoare, din cauza căreia nu se făcea nicio diferențiere în funcție de anii lucrați între beneficiarii de pensie minimă. Adică, în practică se ajunge în situația în care un pensionar care a lucrat 12 ani, spre exemplu, să primească la fel cu unul care a lucrat 35 de ani, dar pe salariul minim pe economie", se spune în noua Lege a pensiilor.

CE SPUNEA LIA OLGUŢA VASILESCU despre a 13-a pensie

"Noi am lucrat cu Comisia de prognoză, care în ultimii 25 de ani nu a dat greş niciodată, faţă de FMI sau CE, care au dat estimări greşite. Aceste pensii vor putea să fie susţinute aşa cum le-am pus noi, dar e adevărat că ieri am avut o discuţie cu pensionarii, care au mai venit şi cu alte doleanţe, să se renunţe la impozitarea pensiilor până la o sumă de 100 de milioane de lei vechi, să se acorde a 13-a pensie, foarte multe doleanţe...am făcut pe loc nişte calcule. Am adunat tot ce consideră că trebuie modificat, pentru că degeaba facem o lege frumoasă, dar care să nu poată fi aplicată, iar ei au fost de acord că varianta noastră e mulţumitoare, e maximum din cât poate să dea statul la acest moment", a spus ministrul Muncii când se lucra la noua lege a pensiilor.

