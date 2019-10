Articol publicat in: Politica

Val de ironii şi glume la adresa Vioricăi Dăncilă, după adoptarea moţiunii de cenzură. "Daddy, mi-e frică"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Cabinetul Dăncilă a fost demis în Parlament prin moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi votată de 238 de parlamentari.









Mai mulţi internauţi printre care şi jurnalişti sau bloggeri s-au lansat în glume şi meme-uri la adresa premierului Viorica Dăncilă, candidata PSD la alegerile prezidenţiale ce vor avea loc în luna noiembri, care s-au viralizat instant.



loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay