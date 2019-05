Val de reclamaţii împotriva USR pentru "umilirea" unor vârstici cărora le-au fost aruncate bancnote de 1 leu la mitingul PSD de la Iaşi

PRODEMO o reclamă la CNCD pe deputata Cosette Chichirău pentru „umilirea" unor vârstnici la mitingul de la Iaşi.

"Umilirea persoanelor vârstnice sau care aparţin anumitor categorii sociale ori profesionale nu are niciun fel de justificare, în nicio circumstanţă şi cu atât mai puţin în circumstanţe politice. Opţiunile sau simpatiile politice sunt libere. La acest drept au acces toţi cetăţenii europeni, indiferent pe cine votează, dacă votează. Nu sunt mai europeni cei care aruncă, în batjocură, bancnote de 1 leu decât cei care le strâng de pe jos, în amuzamentul celor dintâi! Ruşinea ar trebui să acopere obrazul celor care doar se consideră superiori", se afirmă într-un comunicat transmis de PRODEMO duminică AGERPRES.

PRODEMO aminteşte că dreptul la demnitate este unul fundamental, înscris în Carta drepturilor omului.

"Reprezintă, de altfel, şi prima valoare dintre cele asumate de Uniunea Europeană: 'Demnitatea umană este inviolabilă. Trebuie să fie respectată şi protejată şi constituie baza propriu-zisă a drepturilor fundamentale'. La fel, libertăţile individuale, cum sunt respectul faţă de viaţa privată, libertatea de gândire, libertatea religioasă, libertatea de întrunire, dreptul la informaţie şi libertatea de exprimare, sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a UE", se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, „asemenea comportamente trebuie sancţionate pentru a nu deveni exemple pentru societate, cu atât mai mult când vin din partea unor oameni politici".

Şi Gelu Vişan ameninţă cu plângeri împotriva USR.

"Am așteptat să-mi treacă furia după ce am văzut imaginile dezgustătoare de la Iași cu membri USR dând bani unor pensionari la un miting.

În primul rând, sesizez Public Biroul Electoral Iași, Biroul Electoral Central, Poliția Iași, Poliția Română Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, Parchetul General cu încălcarea ART 35 alin (2),(3) ART 65 alin (2) din legea nr 33/din 16 ian 2007, ART 65 alin (5) din legea nr 115 din 2015.

În fapt, imaginile publice demonstrază că la mitingul organizat de PSD la Iași, grupuri violente au incitat la ură, iar cetățenii au oferit bani și alte materiale interzise de lege, ceea ce constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea.

Solicit ca imaginile publice de mai jos să fie luate în considerare ca probe ale sesizării, și cer ca sesizarea mea să fie înregistrată în mod similar unui apel recunoscut de mine, Vișan Gelu, cetățean român, la Serviciul 112. (...) Imaginile de joi sunt (...) pline de o ură de tip neofascist, aceeași ură împotriva pensionarilor și electoratului PSD", a scris Gelu Vişan.

Parlamentarul USR Cosette Chichirău a reacţionat în cazul plângerii făcute de eurodeputatul PSD Cătălin Ivan şi partidul PRODEMO la CNCD. Aceasta a a declarat, pentru DC NEWS, că nu a făcut nimic greşit la mitingul de la Iaşi, dar şi că protestatarii nu pot fi asociaţi cu USR, aceştia neavând calitatea de membri.

"Nu am încurajat acest comportament. Oamenii, protestatari, nu erau asociaţi cu niciun partid. Nu erau membri USR, nu erau asociaţi cu USR. Pur şi simplu, am pus nişte fotografii şi live-uri de la faţa locului. Cred că ce a deranjat este că am spus că asta e limba pe care ei o înţeleg, adică anumite persoane acceptă să îşi vândă votul pe un litru de ulei. Ei nu protestau împotriva sărăciei. Nimeni nu urăşte oamenii săraci, mie chiar mi-a fost milă de ce am văzut acolo. Cred că protestul acesta, al banilor aruncaţi, exact asta a vrut să spună. Că există oameni care îşi vând votul. O să mă apăr, nu consider că am discriminat împotriva cuiva şi cu atât mai puţin împotriva oamenilor săraci", a replicat parlamentarul Cosette Chichirău.