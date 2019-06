Valentin Uritescu, probleme grave de sănătate. Îndrăgitul actor nu mai poate să meargă

Problemele de sănătate cu care Uritescu se confruntă de mai bine de trei decenii s-au agravat în ultima perioadă, scrie click.ro. Soţia lui, Valeria, a mărturisit ieri, pentru Click, că actorul a fost copleşit de telefoane şi mesaje de felicitare de ziua lui. „Nu se simte prea bine. Îi este imposibil să se deplaseze ca altădată, ca acum câţiva ani la Premiile Gopo, când şi-a ridicat premiul. Acum nu mai poate să meargă", ne-a mărturisit soţia actorului.

Citeşte şi Descoperire istorică în medicină. Tratament revoluţionar. Milioane de oameni ar putea fi salvaţi

Vestea că are Parkinson l-a adus pe actor în pragul sinuciderii: „Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. «Ai Sindrom Extrapiramidal!» Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Am stat 10 zile internat şi medicul mi-a spus: «Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!». Luam un medicament care are nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el. M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am plâns. Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: «Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!». Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!", a povestit actorul.

Viaţa lui Valentin Uritescu s-a schimbat odată cu apariţia problemelor de sănătate. „Acum stau acasă, mă mai uit la televizor. Nu mai scriu cărţi, am scris trei, ultima a fost în 2016, «Bântuit de vieţile altora», în care am povestit despre rolurile grele pe care le-am avut. Dar nu s-au vândut şi am zis să nu mai scriu. Am mai jucat în câteva seriale, au zis să mă resusciteze cumva, însă e mai greu, pentru că îmi e frică să nu greşesc în faţa camerei de filmat. Nu mai am nici casă cu grădină, am vândut tot pentru nepoata noastră, bolnavă de leucemie, însă nu am mai putut-o salva", ne-a povestit actorul în 2017.