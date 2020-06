Valentin Uritescu a împlinit 79 de ani. Mesajul transmis de celebrul actor: "Dacă vorbesc şi merg, sunt bine"

"Dacă vorbesc şi merg, sunt bine. Să ne vedem la următoarea aniversare de 80 de ani sănătoşi. Am fugit repede să răspund la telefon, mă simt foarte bine mai ales astăzi când am primit zeci de mesaje de felicitare de la oameni dragi. Încercăm să trecem cu bine peste această perioadă de izolare, am familia alături şi sperăm să scăpăm de pandemie”, a povestit actorul pentru Click.ro.

Valentin Uritescu a fost în pragul sinuciderii

Valentin Uritescu suferă de sindromul extrapiramidal bilateral, care se manifestă printr-un tremur vizibil al membrelor. Vestea că are Parkinson l-a adus pe actor în pragul sinuciderii.

„Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. «Ai Sindrom Extrapiramidal!» Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Am stat 10 zile internat şi medicul mi-a spus: «Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!».

Luam un medicament care are nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el. M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am plâns. Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: «Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!». Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!', a povestit actorul pentru ziarullumina.ro.

Valentin Uritescu și-a făcut testamentul în urmă cu un deceniu, când s-a hotărât să nu mai apară pe scena niciunui teatru din România. Informația privind faptul că și-a împărțit deja averea s-a aflat de curând și i-a cutremurat pe apropiați, dar și pe fanii actorului.

"Eu sufăr de o maladie foarte periculoasă, e un Parkinson mai blând. În ultima vreme m-a cam căpăcit, dar eu nu mă las. Am intrat în biserică şi m-am rugat fierbinte rugându-l pe Dumnezeu să-mi mai dea cinci ani. Aveam 33 de ani. De atunci mă lupt. Doamne, dă-mi cinci ani, poate mă pot realiza ca actor. Şi Dumnezeu mi-a dat 36 de ani, timp în care am reuşit la Bucureşti', a mărturisit Valentin Uritescu în urmă cu mai mulţi ani în cadrul unui interviu la România TV.