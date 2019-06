Drama unui mare actor. Valentin Uritescu, clipe teribile: "Nu mai poate să meargă"

Valentin Uritescu, a împlinit venerabila vârstă de 78 de ani. Cunoscutul actor are probleme majore de sănătate care se confruntă de mai bine de trei decenii, însă în ultima perioadă s-au agravat. "Nu se simte prea bine. Îi este imposibil să se deplaseze ca altădată, ca acum câţiva ani la Premiile Gopo, când şi-a ridicat premiul. Acum nu mai poate să meargă", a mărturisit soţia lui, Valeria, pentru Click.ro.

Actorul suferă de Parkinson, iar teribila veste l-a adus pe marele actor în pragul sinuciderii. "Luam un medicament care are nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el. M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am plâns. Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: "Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!". Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!", a povestit actorul Valentin Urisescu pentru ziarullumina.ro.

Valentin Urisescu nu trece singur prin greutățile care și-au pus amprenta în viata sa, ci alături de soția pe care o are de 52 de ani. Deşi el a călcat strâmb de vreo trei ori, femeia nu l-a lăsat la greu, aşa cum i-a jurat în ziua nunţii, în faţa altarului.