Articol publicat in: Justitie

Vasile Blaga este acuzat de trafic de influenţă. Procesul s-ar putea muta la Înalta Curte

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Curtea de Apel Bucureşti a reluat, marţi, dezbaterea apelului procurorilor DNA în dosarul fostului ministru Vasile Blaga, după ce Tribunalul Bucureşti a decis achitarea acestuia pentru fapta de trafic de influenţă cercetată la DNA Ploieşti. Foto: Romania TV DNA a cerut Curții de Apel trimiterea dosarului de trafic al lui Blaga la ÎCCJ, având în vedere că în prezent are calitatea de europarlamentar. Anchetatorii au invocat faptul că Blaga este europarlamentar, iar această calitate ar asimila implicit și calitatea de parlamentar național. Astfel, explică procurorul, competența de judecată a apelului lui Vasile Blaga ar reveni ÎCCJ. Avocatul lui Blaga a cerut respingerea acestei excepții de competență și continuarea judecății apelului la Curtea de Apel. Instanța a rămas în pronunțare și stabilește pe 12 noiembrie dacă dosarul rămâne la CAB sau dacă va fi trimis la ÎCCJ. În noiembrie 2016, Vasile Blaga a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență, el fiind achitat în primă instanta, în octombrie 2017, la Tribunalul București.



Blaga este acuzat că a primit 700.000 de euro de la o societate comercială, reprezentată de Berdilă, în schimbul exercitării influenței sale, astfel încât respectiva firma să obțină contracte cu două companii naționale. "În perioada 2011-2012, în calitate de secretar general a unui partid aflat la guvernare, inculpatul Blaga Vasile a primit în patru rânduri, de la o societate comercială reprezentată de inculpatul Berdilă Horaţiu Bruno, suma totală de 700.000 euro, în schimbul exercitării influenţei prin intermediul inculpatului Ştefan Gheorghe (vicepreşedinte al aceluiaşi partid) asupra unei persoane care a deţinut consecutiv funcţii de conducere la două companii naţionale, astfel încât firma reprezentată de Berdilă Horaţiu Bruno să obţină contracte la cele două companii naţionale. Suma totală de 700.000 euro a fost primită prin intermediului inculpatului Ştefan Gheorghe, vicepreşedintele respectivei formaţiuni politice (500.000 euro) şi printr-un alt intermediar (200.000 euro)", susţin procurorii DNA. loading...

