Vasile Dâncu, prima reacţie după acuzaţiile lui Liviu Dragnea. Este sau nu omul lui Coldea şi Kovesi?

Vasile Dâncu a precizat pentru G4Media că nu poate comenta spusele lui Liviu Dragnea.

"Este într-o situație grea. Nu comentez", a declarat Vasile Dâncu.

Întrebat dacă mai este prieten cu Vasile Dâncu, având în vedere că acesta l-a criticat într-un interviu la jurnalistul Ion Cristoiu, Liviu Dragnea a răspuns: "N-am citit interviul. Mi-a citit Irina. Eu îmi asum faptul că pe Vasile Dâncu l-am considerat unul din cei mai buni prieteni. Am ținut enorm la el și mă feresc să vorbesc urât. Dar atunci, am avut niște reactii destul de interesante. Cel puțin din partea mea, l-am considerat unul dintre cei mai buni prieteni. Am ținut enorm la Vasile Dîncu. Enorm! Mă și feresc să vorbesc urât".

"Vreau să spun că despre statul paralel primele prezentări mi le-a făcut Vasile Dîncu. Primele explicații despre ceea ce înseamnă acest sistem ocult mi-au fost făcute de către prietenul meu Vasile. Prietenul meu de atunci! (...) Procesul care m-a adus aici, a fost unul politic. Într-o seară am fost cu Calin Tariceanu la Antena 3, chiar în seara în care ANAF s-a dus să îi scoată din sediu. Dîncu și Coldea erau împreună, se uitau împreuna la Antena 3 şi în timpul emisiunii Kovesi l-a sunat pe Coldea. Era foarte nervoasă, că o să mă bage în puscarie, cum îmi permit eu sa apăr Antena 3, care este un post impotriva dânsei. Ceea ce mi-a spus el inițial s-a adeverit. Nu mi-a spus lucruri nerealiste", a adăugat Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a fost încarcerat în 27 mai 2019 pentru trei ani și șase luni în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.