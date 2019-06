Vedetă de noi, bătută şi băgată în tomberon de iubit

"Am locuit împreună timp de aproximativ șapte luni. La un moment dat, i-am spus să plece din locuința mea, dar el nu a fost de acord cu despărțirea. Apoi, a început să vină zilnic la locul meu de muncă și m-a amenințat că îmi va rupe picioarele și că mă va omorî. În plus, mi-a spus că nici mama nu vă mai recunoaște la morgă", a susținut vedeta în fața magistraților, potrivit Cancan.

"M-a lovit cu pumnii în mai multe zone ale corpului, iar altă dată m-a prins cu mâna de gât și m-a ridicat pe perete, pur și simplu nu mai puteam respira. Pe 31 mai 2019, în jur de ora 13:00, a venit la locul meu de muncă și mi-a spus că vrea să ne împăcăm. M-a atins pe sâni și m-a sărutat forțat. L-am respins și am încercat să mă trag din mâinile sale. Apoi, în jur de ora 16:00, m-a sunat și m-a invitat să luăm masa împreună. (...) I-am spus că am pe altcineva, iar el a venit, din nou, la locul meu de muncă. Mă aflam în curte și am fost luată pe sus, a încercat să mă bage într-un tomberon. Mi-a spus că nu voi mai avea alt bărbat în afară de el. Le-am cerut colegelor mele să sune la poliție, iar el m-a lovit cu pumnul în cap, m-a scuipat, după care a plecat!”, a mai povestit vedeta.