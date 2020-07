Vela, despre aglomeraţia de pe litoral: "Poliţia nu a fost bine organizată"

"Am văzut imaginile, tocmai din acest motiv am vrut să punctez acest moment, în sensul în care am detașat polițiști din țară. La plimbări se aglomerează pentru că aglomerația a fost permisă.

Doi: pentru că poliția și echipajele de poliție nu au fost foarte bine organizate pe litoral, foarte bine prezentate în spațiul public și atunci, dacă ai un singur echipaj care trece o dată la 3 ore pe faleză, e normal că agenții economici poate n-au respectat. Vor fi mai multe patrule, vor fi controale mixte și se vor suspenda autorizațiile", a declarat Marcel Vela, potrivit Digi24.ro.

În ciuda recomandărilor autorităţilor de a respecta măsurile de distanţare, zeci de mii de oameni au aglomerat începând cu 15 iunie litoralul românesc. Nici la munte nu a fost mai puţin aglomerat, turiştii luând cu asalt staţiunile.