Articol publicat in: Economie

Veste bună pentru angajaţi, venituri suplimentare. Schema financiară va fi stabilită de fiecare angajator

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 57 min) // Actualizat: (acum 57 min) // Sursa: romaniatv.net Angajatorii vor putea să acorde propriilor salariați pensii suplimentare, sub forma pensiilor ocupaționale, potrivit unui proiect de act normativ ce va ajunge în curând la votul senatorilor, având propunere de adoptare, și care vizează transpunerea în legislația locală a unei directive europene mai vechi. Veşti bune pentru angajaţi. Prin Proiectul de lege privind pensiile ocupaţionale, document ce va ajunge la votul senatorilor cu propunere de adoptare, se stabilește cadrul legal pentru înființarea schemelor și fondurilor unor pensii suplimentare. Pentru a se putea aplica, proiectul trebuie să fie adoptat de Parlament și publicat în Monitorul Oficial. Mai exact, după intrarea în vigoare a măsurilor conținute de propunerea legislativă, salariații din țara noastră vor putea obține o pensie ocupațională, ce este o pensie suplimentară, care vine în completarea pensiilor acordate în cadrul sistemelor de pensii din România, anunţă avocatnet.ro. După cum stabilește proiectul de act normativ, pensia ocupațională va fi facultativă, schema de pensii va fi stabilită de fiecare angajator care vrea și poate (are capacitatea financiară) să ofere astfel de beneficii salariaților, iar un fond de pensii se va putea organiza doar la inițiativa unui administrator autorizat. La un astfel de fond pot participa angajații unei singure firme sau ai mai multora. Contribuțiile la un fond de pensii ocupaționale vor avea două componente, și anume contribuția angajatorului și cea a salariatului. Dacă va decide să ofere aceste pensii ocupaționale, un angajator va trebui să ofere pensia tuturor salariaților săi și să vireze contribuțiile necesare. De asemenea, angajatorul va putea stabili contribuții diferite pentru salariați, în funcție de vechime, funcție sau salariu. Pe de altă parte, un salariat nu va putea fi obligat să contribuie la fondul de pensii ocupaționale stabilit de angajator. Totodată, un angajator nu va putea reține bani pentru contribuțiile salariaților la un astfel de fond de pensii fără acordul scris al acestora. Participanți la un fond de pensii ocupaționale vor putea fi toți cei care au venituri din salarii sau asimilate salariilor și care îndeplinesc condițiile stabilite pentru respectivul fond de pensii ocupaționale. Potrivit proiectului legislativ, evidența banilor vărsați la un fond de pensii ocupaționale se va face pe conturi individuale, ceea ce va permite transferul oricărui participant la un alt fond de pensii ocupaționale sau facultative, fără ca acesta să fie nevoit să plătească penalități. În condițiile în care sunt din ce în ce mai puțini angajați ce contribuie cu bani la sistemul public de pensii, introducerea unui noi tip de pensie privată va asigura, cel puțin teoretic, sustenabilitatea financiară a sistemului public, prin scăderea presiunii exercitate asupra lui. loading...

