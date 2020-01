Vestea care i-a bucurat pe fani. Vedeta de la Antena 1 va deveni mămică: "Nu aveam plănuită sarcina"

Este vorba despre Oana Cârmaciu, actriţa din serialul Sacrificiul, difuzat pe Antena 1. "Sarcina n-a fost ceva plănuit. Am spus de când mă știu că îmi doream să fiu o mamă tânără și la un moment dat chiar am specificat vârsta de 26 de ani. Dar atunci aveam 6 ani și părea că nu știu ce spun. Realist vorbind, credeam că voi avea un copil undeva după 30 de ani, imediat ce voi fi pregătită.

Însă toate lucrurile minunate care mi s-au întâmplat până acum au venit neanunțate, așa că nu pot decât să fiu foarte fericită. Fiecare zi e o experiență nouă și interesantă și am fost suficient de norocoasă încât să sufăr foarte puțin pe parcursul sarcinii până acum", a declarat actrița pentru Libertatea.ro.

Oana spune că nu are probleme, se simte foarte bine şi se bucură de o sarcină de invidiat. Nici poftele nu au fost exagerate, aşa că silueta ei va avea de câştigat.

„Nu am făcut victime în jurul meu, nu merge nimeni la 4 dimineața după un fruct pe cale de dispariție care poate crește doar într-o pădure tropicală pentru că eu nu pot trăi dacă nu-l mănânc în acel moment. Cât timp am mereu ceva dulce prin casă, toată lumea e în siguranță. În rest, nu am renunțat la nicio activitate pe care o aveam și înainte.

Sunt foarte multe senzații și sentimente pe care nu le pot descrie și pe care nu cred că le-aș fi putut trăi prin niciun fel de altă experiență. Cât despre Ioana, personajul pe care îl interpretez în Sacrificiul, a rămas gravidă datorită mie, nu cred ca era în plan, dar n-am primit reclamații, pare fericită cu ce i se întâmplă. Așa am deschis un nou capitol și în viața ei și a multor oameni din jurul ei", a mai mărturisit Oana.

Sacrificiul, sezonul 2. Când începe

Sezonul 2 Sacrificiul promite să vină cu multe surprize și cu personaje noi. Potrivit Antena 1, noile episoade vor fi difuzate începând din luna februarie 2020.

Serialul Sacrificiul este un „family drama” cu un scenariu original 100%, bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi. Producţia va continua să intercaleze trei poveşti extraordinare, a trei familii din medii diferite, iar din sezonul doi fanii serialului de la Antena 1 vor avea parte de noi surprize, dar și de noi personaje.

Cel de-al doilea sezon al îndrăgitului serial de la Antena 1 nu se va mai numi simplu Sacrificiul, ci Alegerea, după cum mărturisesc scenariștii.

“Sacrificiul continuă cu o ”Alegere”! O ”Alegere” grea, pentru că o alegere din iubire nu e niciodată ușoară. Alegi cu inima, cu sufletul sau cu rațiunea? Alegi drumul greu sau drumul ușor? Întotdeauna Muntele Vieții are doi versanți: unul la îndemână și unul anevoios, iar caracterele puternice îl aleg pe cel de-al doilea!”, a declarat Simona Macovei, scenarista serialului.

“După un sezon în care personajele au avut de făcut mari sacrificii pentru fericirea lor și a celor pe care îi iubesc, umează un sezon mult mai tensionat în care ”Alegerea” va fi cuvântul cheie. Pentru că indiferent de sacrificii, trebuie să iei și o decizie, să alegi un drum pe care să mergi, iar personajele noastre ajung la o răscruce. Trebuie să aleagă ce fac mai departe, încotro merg, dar această alegere nu este simplă, pentru că de multe ori nu există cale de întoarcere”, a declarat Radu Grigore, scenarist al serialului.