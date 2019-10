Articol publicat in: Economie

Veşti bune pentru românii care au pensii la Pilonul II

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de peste 59,11 miliarde de lei, la 30 septembrie 2019, în creştere cu 26,8% faţă de nivelul existent în luna similară a anului trecut, potrivit datelor Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). Foto: click.ro Titlurile de stat deţin cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 36,28 miliarde de lei, respectiv 61,38%. Pe locul doi de află acţiunile, cu 12,415 miliarde de lei (21%). Obligaţiunile corporative se situează pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 4,168 miliarde de lei, respectiv 7,05% din totalul activelor. LEGEA PENSIILOR vine cu schimbări uriaşe. Ce pensii DISPAR şi cum se face recalcularea



Conform datelor ASF, valoarea activului total al fondurilor de pensii de la Pilonul II era de 59,114 miliarde de lei, la 30 septembrie 2019, iar valoarea activului net era de 59,101 miliarde de lei.



Fondurile de pensii private obligatorii aveau 7,376 milioane de participanţi. Conform datelor ASF, de la începutul colectării în sistem au fost virate contribuţii pentru 7,249 milioane de participanţi.



În luna iulie 2019, au fost virate contribuţii pentru 3,914 milioane de participanţi, iar pentru 3,442 milioane nu au fost virate contribuţii.



Pe pilonul II sunt active următoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life Pensii, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN şi Vital. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay