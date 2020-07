Veşti de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. "Este monitorizat de toţi doctorii"

Marius Bilasco a declarat ca antrenorul roman este in continuare internat la spital.

Nelu Tătaru, despre situaţia celor 23 de teste "fals-pozitive" de la CFR Cluj. De ce au ieşit negative după câteva zile

"Ganditi-va in ce conditii... nu ne-am antrenat 10 zile. Acesti baieti sunt niste eroi. As vrea sa ii felicit pentru ca au trecut prin momente grele, cu totii am trecut. Aceasta victorie inseamna enorm. Ne obliga la mai mult, avem speranta ca noi trebuie sa luptam pana la final.

Am fost echipa mult mai prezenta in joc. Au fost putine momente cand Botosani a reusit sa se apropie de poarta. Golul vine dintr-o faza clara, am avut si hent si fault in aceeasi faza. Am stat in spatele bancii pentru ca am vrut sa fim aproape de jucatori. Au avut nevoie de incurajari in timpul meciului, efortul a fost unul mare. Noi nu ne-am antrenat, cu atat mai mult sa vii sa joci cu o echipa care a fost in ritm, misiunea noastră a fost si mai dificila

Dan este in continuare in spital si a fost dezamagit de unele stiri. El este sub supraveghere medicala, este monitorizat de toti doctorii. Cu siguranta a tinut legatura cu Bordeianu", a declarat Marius Bilasco.

ŞOC în Liga 1: Dan Petrescu, antrenorul campioanei CFR, depistat pozitiv cu COVID