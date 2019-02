Veşti proaste pentru cei cu datorii la stat. Avertisment dur pentru ANAF

Ministrul Finanțelor a afirmat, vineri, într-o întâlnire cu presa, vineri că, în 2019, ANAF trebuie să îmbunătățească modul în care colectează, să majoreze cu 6 miliarde de lei suma colectată față de anul trecut, respectiv până la 28% nivel al veniturilor în PIB.

"Creștere este importantă față de 2018, dar veniturile pe care trebuie să le aducă ANAF este de 30% din PIB, obligația ANAF pentru 2019. Este obligația ANAF pentru acest an, pentru că trebuie să luăm acele măsuri despre care vorbim an de an, fie că vorbim de o colectare a TVA, de scăderea veniturilor fiscale. ANAF va avea foarte mult de lucru. Din partea mea va avea parte de sprijin, dar nu voi face rabat de la măsuri pentru ca ANAF să facă ce am spus astăzi”, a mai spus Teodorovici.