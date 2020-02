Veşti proaste pentru Dacia. Moody's a retrogradat ratingul Renault la "junk"

Ministrul francez de Finanţe, Bruno Le Maire, a avertizat marţi Renault să nu închidă fabrici şi să nu recurgă la concedieri în Franţa, după ce, în urma publicării rezultatelor financiare dezamăgitoare, directorul general interimar al companiei Clotilde Delbos nu a exclus posibilitatea ca producătorul auto să închidă unele uzine, transmite Reuters.

Agenţia de evaluare financiară Moody's a coborât marţi, cu o treaptă, de la "Baa3" la "Ba1", ratingul atribuit Renault, la categoria "junk" (nerecomandat pentru investiţii), cu perspectivă stabilă, după ce anul trecut producătorul auto francez a înregistrat primele pierderi din ultimii zece ani, transmit Bloomberg şi Reuters.



"Pe baza estimările companiei pentru 2020, care anticipează un declin suplimentar al marjei operaţionale, şi pe fondul slăbiciunii continue a mediului operaţional, nu ne aşteptăm ca Renault să-şi poată restabili pe termen mediu marja operaţională la un nivel viabil", se arată în comunicatul Moody's.