Veşti proaste pentru români. ANAF va pune poprire pe conturi online

Băncile înscrise în programul IMM Invest au aprobat în cele două luni 11.589 de cereri din partea IMM-urilor, volumul total al finanţării garantate fiind de 10,2 miliarde lei, de 34 de ori peste media lunară a creditelor acordate de bănci în ultimii zece ani.

IMM Invest este cel mai mare program de susţinere a IMM-urilor din România din ultimii 30 de ani. Principalele avantaje aduse de acesta sunt următoarele: statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni.

Programul de sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii IMM Invest se află la cea de-a patra faza de implementare, cea a acordarii ajutorului de stat, care va asigura zero costuri de finantare pentru aplicantii programului. Aceasta subventie consta in garantarea împrumuturilor accesate prin program, precum si a platii sumelor cuvenite din cumulul comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, potrivit antena3.ro.

Până în prezent, pe platforma programului sunt inregistrate 65.342 de IMM-uri, cu un volum total subscris de peste 85 miliarde lei, din care aproximativ 60 miliarde delei reprezinta solicitari pentru credite de investitii, iar peste 25 miliarde de lei sunt solicitari pentru credite capital de lucru, arată datele de la FNGCIMM.

