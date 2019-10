Articol publicat in: Economie

Veşti proaste pentru români: se anunţă tăieri masive ale veniturilor. Sunt vizate şi pensiile

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Alertă fiscală: liberalii amenință cu tăieri. Românii cu venituri mici, dar și beneficiarii de pensii private vor avea de suferit. Liberalii vin cu noi propuneri de modificări fiscale, iar acum sunt vizați românii care beneficiază de deduceri în funcție de numărul de copii. Pe actualele prevederi legale, salariații care au un venit lunar brut de până la 1.950 de lei inclusiv pot beneficia de o deducere personală de la 510 până la 1.310 lei, în funcție de câte persoane are în întreținere acel salariat. O altă zonă vizată de schimbări, asumate în mod direct de Ludovic Orban, este cea a pilonului II. Aici, OUG 114 a lovit serios în profitul administratorilor de pensii private. De exemplu, comisioanele din contribuţiile virate aflate anterior la 2,5% au fost plafonate la un nivel de 1% din sumele transferate. Astfel, în doar 5 luni, veniturile acestora au scăzut cu peste 50%. În plus, ordonanța a dus și la scăderea contribuției către pilonul 2, de la 5,1 la 3,75%. Tăieri de 25% din salariile bugetarilor. Cine sunt nefericiţii care rămîn fără un sfert din leafă CE TĂIERI VTEA SĂ FACĂ GUVERNUL LIBERAL: DEDUCERI PENTRU ROMÂNII CU VENITURI MICI Salariul până la 1.950 lei Deducere:

510 de lei, fără persoane în întreținere

670 de lei, cu o persoană în întreținere

830 de lei, cu două persoane în întreținere

990 de lei, cu trei persoane în întreținere 1.310 lei cu patru sau mai multe persoane în întreținere LISTA DATORNICI ANAF. Cum te poţi trezi fără bani pe card, avertisment pentru milioane de români CUM AU PIERDUT ADMINISTRATORII DIN PILONUL II Martie 2019 - Iulie 2019

Comisioane: 89,6 mil lei

Martie 2018 - Iulie 2018

Comisioane: 186,2 mil lei loading...

