Tăieri de 25% din salariile bugetarilor. Cine sunt nefericiţii care rămîn fără un sfert din leafă

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Au început tăierile de salarii în Ploieşti, mai exact printre salariaţii Primăriei. Primarul Adrian Dobre a tăiat toate sporurile angajaților instituției. Foto: kanald.ro Primarul Ploieştiului Adrian Dobre a luat măsura de a tăia angajaţilor salariile cu 25% din cauza slabei performanțe în atragerea fondurilor europene, scrie stiripesurse.ro. Salariul primarului a rămas intact, întrucât crede ca activitatea lui este una foarte bună și nu regretă că la preluarea mandatului său a pus pe linie moartă sau a dat afară exact funcționarii specializați pe accesarea fondurilor europene. Citeşte şi Viorica Dăncilă, despre guvernul PNL: Dacă vin cu tăieri de pensii şi salarii, cu siguranţă PSD nu va participa la vot Viceprimarul Cristian Ganea l-a acționat în judecată pe Adrian Dobre: „Primăria Ploiești e în prag de colaps. Pe vasul care se scufundă, căpitanul Adrian Dobre și-a păstrat pentru sine barca de lux ca să se salveze, respectiv și-a păstrat salariul întreg. Înțeleg că are o părere superlativă despre prestația sa ca primar – dar tot ar trebui să-i sune dubios. Dacă facem economie la buget, trebuie să ne sacrificăm cu toți". loading...

