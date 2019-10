Veşti teribile pentru o cunoscută artistă. A aflat recent că suferă de o maladie genetică rară: Vă iubesc. Mergeţi înainte

Cântăreaţa pop de origine australiană Sia a dezvăluit că suferă de o boală care îi provoacă dureri cronice, scrie BBC.

Într-un mesaj publicat pe Twitter, cântăreaţa şi compozitoarea a spus că are Ehlers-Danlos Syndrome (EDS), sindrom care îi cauzează dureri şi oboseală extremă.

"Bună, sufăr de dureri cronice, o boală neurologică, Ehlers Danlos, şi vreau să le spun celor care suferă de dureri, fizice sau emoţionale, că vă iubesc. Mergeţi înainte. Viaţa este al naibii de grea. Durerea te demoralizează şi nu eşti singur", a scris artista.

Sia, 43 de ani, este cunoscută pentru că este discretă cu viaţa sa privată, de obicei ascunzându-şi faţa sub peruci şi pălării.

Ea a compus piese şi pentru alţi cântăreţi precum Rihanna, Beyonce, Katy Perry şi Adele.

Potrivit National Health Service al Marii Britanii există 13 tipuri de sindrom EDS, o condiţie care afectează ţesutul conjunctiv din jurul corpului. Unele forme sunt uşoare, în timp ce altele pot fi dezactivate.

Sia a vorbit în trecut despre dependenţa ei de alcool şi medicamente.

Anul trecut, ea a publicat un mesaj pe twitter în care celebra faptul că nu mai este dependentă de opt ani.

Sia Kate Isobelle Furler (născută pe 18 decembrie 1975, în Australia), cunoscută sub numele de Sia, este cântăreaţă, compozitoare şi producătoare. A lansat şapte albume de studio şi cinci albume live. A fost nominalizată de opt ori la premiile Grammy. În 2016, ea a lansat albumul „This is Acting" şi a susţinut un concert în Piaţa Constituţiei din Bucureşti. Pe 17 noiembrie 2017 şi-a lansat primul album de Crăciun, „Everyday is Christmas".