Viaţa dă brânci de cele mai multe ori oamenilor care nu merită. Cum a ajuns o bătrână de 70 de ani în cort în pragul iernii

La marginea satului Sâmbotin, femeia și-a găsit locul unde să doarmă și să mănânce, dar nu într-o casă, ci în aer liber. Localnicii s-au îndurat de bătrânică și i-au dus un mic cort unde să poată locui. Temperaturile au scăzut, iar pe timpul nopții este extrem de frig. Un localnic spune că o vedea când venea de la pescuit stând în fața cortului, înconjurată de câini și pisici, încălzindu-se la focul pe care-l făcea.

”O vedeam tot timpul cum stătea în lângă foc cu pisicile și câinii. Îmi era milă de ea, îi mai aduceam mâncare. Noaptea nu dormea, probabil de frig și de frică, o vedeam ziua când era soare, dormea pe un covor întins pe iarbă. Știu că nu este de pe aici, iar proprietarii locuinței au dat-o afară din casă. Oamenii i-au adus și câteva lemne, tot de milă. Nu are pensie, făcea câteva mături și din banii aia își cumpăra pâine și ce mai avea nevoie”, a spus un localnic.

Noul primar al localității, Gabriel Deteșan, spune că a mers de foarte multe ori la femeie să îi ducă mâncare și a vrut să o ia la el acasă să se spele și să doarmă. Primarul susține că bătrâna a refuzat ajutorul de fiecare dată.

”Eu am fost aseară la ora 12:00 să îi duc sarmale și ceai. Am mers cu ideea să o pot lua acasă să se spele și să doarmă, dar nu a vrut să vină de mine, i-am dus ce am avut și eu pe acasă. Eu i-am găsit o locuință la fostul CAP la noi în localitate, nu sunt condiții extraordinare, dar se poate locui. Eu îmi dau interesul pentru oameni, știu că are domiciliul la Rovinari și am vorbit și domnul primar de acolo să rezolvăm problema. Trebuie să o ajutăm, eu am fost de foarte multe ori la femeie, dar mi-a refuzat ajutorul. A venit și salvarea să meargă la spital, tocmai pentru a i se face anumite analize, dar nici la spital nu a vrut să meargă. Vreau să îi pot procura și un dosar de ajutor, să aibă un venit ceva, chiar dacă nu are domiciliu aici”, a spus primarul Deteșan.

Când va fi externată, bătrânica va fi dusă în clădirea fostului CAP, acolo unde va putea să doarmă sub un acoperiș. Din spusele oamenilor, femeia nu a fost căsătorită niciodată, dar are o fiică care este plecată peste hotare și că nu mai știe nimic de ea, scrie Pandurul.