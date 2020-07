Victor Ciutacu a câştigat pariul pus cu Ştefan Mandachi. Ce a trebuit să facă antreprenorul VIDEO

Când a început criza epidemiologică de COVID-19 la Suceava, antreprenorul Ştefan Mandachi a bătut palma cu Crucea Roşie şi a iniţiat o campanie de strângere de fonduri pentru susţinerea sistemului sanitar. El a scos la vânzare autostrada de un metru, construită în judeţul Suceava pentru a atrage atenţia asupra lipsei infrastructurii rutiere din ţata noastră, şi a vândut-o centimetru cu centimetru.

Campania "1 cm" a avut un succes uriaş. Sprijinit de voluntari, de o echipă care a dat dovadă de rezistenţă la stres şi efort prelungit, Mandachi a reuşit să strângă de la peste 30.000 de donatori aproape două milioane de euro în bani, bunuri şi servicii. A fost sprijinit de vedete de televiziune, sportivi, oameni de afaceri şi oameni simpli.

Pe parcursul campaniei, antreprenorul din Suceava a pus un pariu cu Victor Ciutacu că va reuşi să strângă, pe lângă sumele adunate deja, încă 100.000 de euro, în 10 zile pentru a dota trei secţii de Pneumologie de la trei spitale diferite. S-a întâmplat aproape de finalul crizei pandemice. Ciutacu i-a spus că nu va reuşi, iar cei doi au pus în pariu pe tema asta.

Mandachi şi-a luat angajamentul că în caz de eşec va parcurge pe jos distanţa de 21 de km între Suceava şi Fălticeni. Victor Ciutacu a câştigat, iar antreprenorul a fost om de cuvânt şi a plecat la drum. Mandachi şi-a descris experienţa într-o postare pe contul său de Facebook.

"Pe parcursul celor 21 km am numărat fix 21 de cruci (ciudat? coincidenţă?). De asemenea, sute de tiruri şi mii de maşini care puteau să se ciocnească sub ochii mei (teoretic, şî eu pot să fiu unul dintre şoferi) 2. românii sunt foarte UITUCI şi CONFUZI :)) Adică UITĂ multe lucruri la marginea şoselelor şi CONFUNDĂ România cu coşul lor de gunoi. Iată lista uitării: sticle. Muuulte sticle. La 10 metri dai de-o sticlă (dar e înfundantă-n şanţurile de pe margine, de aceea nu se vede din maşină) - cutii de bere şi suc - pachete de ţigări goale şi mucuri Astea trei sunt în top. Dar lista e descheiată: şerveţele (utilizate, evident), pungi de chipsuri, ambalaje de ciocolată, ruj, sacoşe, papuci, prezervative, staniol, anti-perspirante, mănuşi, o vulpe, câini în putrefacţie, caramele, capace, huse de telefon, red bull îţi dă aripi, fanta, bergenbier, şosete, biscuiţi etc", a scris suceveanul.