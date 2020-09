Victor Ciutacu, decizia care-i schimbă total viaţa: "Trebuia să-i dau cu ceva în cap..."

"M-am apucat de sală de vreo lună jumate două dacă nu mă-nșel. Am făcut mult mai puţină febră musculară decât mă aşteptam. Am decis să merg la sală fiindcă de 30 de ani de zile nu am mai făcut sport nici organizat nici neorganizat fiindcă s-au adunat toate în perioada asta: burta de bere, țigările, viața cu precădere statică. Și fiindcă începusem să ruginesc. Am ajuns și eu la 50 de ani, teoretic ar trebui să fie jumatea vieții, dar dacă mai continuam în ritmul ăla nu știu dacă nu cumva erau două treimi de viață sau mai puțin", a mărturisit Victor Ciutacu.

"Era prea mult, trebuia să-i dau cu ceva în cap ritmului ăluia dement de viață și m-am gândit că una dintre soluții ar fi să merg la sală. Așa că m-am apucat în familie și eu și nevastă-mea dat fiind că un prieten bun de-al nostru are această sală am decis să răspund invitațiilor lui politicoase care datează de 2-3 ani de zile", a mai spus Ciutacu.

"Nu am pus kg în plus în pandemie, le-am pus dinainte de pandemie. La mine, ani e zile 70 kg a fost un obiectiv. Când am ajuns la 80 deja m-am speriat. Ani de zile, mai bine de 20 de ani am avut 60 și ceva de kg. Mă sufla vântul pe stradă. Când am ajuns la aproape 80 am zis că poate fac ceva totuși cu viața mea", a mai explicat realizatorul TV.