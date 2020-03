Victor Costache îi ia apărarea Sorinei Pintea: Este regretabil să încătuşăm un bolnav

„Știu că doamna Pintea are o afecțiune autoimună și trebuie să avem grijă cu toți pacienții din România, mai ales în acest context când sunt fragilizați. Nu am văzut imaginile de ieri seară, dar din sursele dvs trebuie să fim mai atenți. Nu am văzut imaginile. Este regretabil să încătușăm un bolnav", a spus Victor Costache.

După ce a văzut imaginile, Costache a continuat să spună: „v-am spus, este regretabil".

Avocații Sorinei Pintea au depus o sesizare către Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 1 din București, reclamând faptul că fostului ministru i-au fost încălcate mai multe drepturi, că a fost expusă în situația în care se află, adusă în cătușe la medic și împinsă de un agent din escortă.

Avocații cer să le fie comunicat „de urgență" cine sunt cei au efectuat transportul la clinica medicală și ce funcții au, dar și cine a dispus comunicarea către mass-media.

Reamintim că Sorina Pintea este încarcerată în arestul central după ce Tribunalul București a decis, sâmbătă, arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru al Sănătății. Sorina Pintea este acuzată pentru luare de mită în formă continuată. DNA susţine că există probe că Sorina Pintea a luat de mită sumele de 10.000 de euro și 120.000 lei, bani ce reprezentau 7% din valoarea unui contract de la Spitalul din Baia Mare.

Avocaţii Sorinei Pintea au contestat măsura arestului prevenitiv, iar apelul va fi judecat vineri.