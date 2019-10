Victor Costache, noul ministru al Sănătăţii, s-a întors în ţară după 15 ani. Este cardiolog specializat în transplant cardiac

Victor Costache este propunerea pentru Ministerul Sănătății în viitorul Guvern Orban. Are 44 de ani și este director medical al Clinicii Polisano din Sibiu și conferențiar la Universitatea Lucian Blaga. După ce a lucrat mai bine de 10 ani în spitale din Franţa, Marea Britanie, Danemarca, Scoţia, Germania, dar și în Quebec, el s-a întors la Sibiu, unde a realizat primele intervenții pe cord deschis din regiune, făcând și prima implantare de valvă hibridă (Intuity) din Transilvania.

Victor Costache - Ministerul Sănătății

- este medic specializat în chirurgie cardiovasculară;

- a lucrat 12 ani în Franța și este membru al Colegiului Francez de Chirurgie cardiovasculară;

- în 2014 a reveni în România, la Sibiu;

Victor Costache a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul UMF „Grigore T. Popa” din Iași, în 1999. După ce a făcut un an de rezidenţiat în ţară, Costache a decis să plece în Franţa, unde a urmat un nou rezidențiat.



Potrivit CV-ului postat pe site-ul Universității Lucian Blaga din Sibiu, în Franța, medicul român s-a specializat în chirurgie cardio-vasculară şi toracică. A lucrat în spitale din Franţa, Marea Britanie, Danemarca, Scoţia, Germania dar și în Quebec.



După ce a lucrat mai bine de 10 ani în spitale din străinătate, Victor Costache a decis ca în 2014 să se întoarcă în România, pentru a profesa în Sibiu. Aici, a pus bazele unei secţii de chirurgie cardiovasculară şi pulmonară la un spital privat.



Potrivit informațiilor din CV, Victor Costache are o experienţă vastă în chirurgia cardiacă, dobândită prin efectuarea a mai mult de 800 de intervenţii ca şi prim operator, precum bypass coronarian, înlocuirea valvei aortice, chirurgie aortă ascendentă, chirurgie valvă mitrală, suport circulator, transplant inimă şi pulmonar.



Victor Costache a realizat mai multe intervenții chirurgicale în premieră. Una dintre acestea a fost atestată de Academy of World Records ca record mondial pentru prima operație complexă de disecție de aortă tratată endovascular.



Potrivit site-ului Turnul Sfatului, pe lângă această operație, medicul este autorul mai multor premiere naţionale şi internaţionale în domeniul chirurgiei endovasculare, cum ar fi primul anevrism de aorta abdominal rupt tratat Endovascular din România, primul anevrism toracic rupt tratat Endovascular din România, prima protezare mitrală endoscopica cu tehnologie RAM din lume.



În prezent, Victor Costache este membru PNL și consilierul lui Ludovic Orban pe sănătate.

„Sunt un om care a avut curajul să se întoarcă în țară. Practic, în tot centrul țării nu exista cardiologie intervențională, nu exista posibilitatea de gestionare a infarctului, nu exista chirurgie cardiovasculară. Și toate aceste specialități, care salvează zilnic viața oamenilor, le-am recreat de la zero. Am pornit de la o bază materială foarte bună și am putut crea un mod de funcționare european, cu o echipă medicală de excepție", spune Conf Dr Costache Victor.

Premiere mondiale și naționale

De numele lui sunt legate primele intervenţii pe cord deschis realizate la Sibiu, înființarea unui centru de excelență în Chirurgia Cardiacă Minim Invazivă, singurul din Transilvania, dar şi nenumărate operaţii efectuate în premieră mondială, europeană sau naţională: primul caz din lume de înlocuire a valvei mitrale prin abord minim invaziv cu tehnologia de sutură automată, primul caz din Europa de înlocuire endoscopică a valvei aortice cu tehnologia de sutură automată, prima plastie mitrală endoscopică cu ajutorul dispozitivului de ultimă generație Memo 4D-în premieră pentru Europa de Est.

Cunoscutul chirurg, vare este specializat și în transplant cardiac, a realizat numeroase premiere și în domeniul chirurgiei cardiace congenitale: primul caz din Europa de canal atrioventricular parțial tratat minim invaziv la un pacient pediatric, sportivă de performanță (fetiță de 15 ani); primul caz din România de defect septal atrial și plastie mitrală, realizată video asistat (fără tăierea sternului) la pacienți pediatrici; primul caz din lume de retur venos pulmonar parțial aberant în vena cavă superioară, defect septal atrial tip sinus venosus tratat minim invaziv-minitoractomie dreaptă videoasistată la o sportivă de performanță de 21 de ani, pentru care o intervenție clasică ar fi însemnat sfârșitul carieierei sportive.

In 2018 Academy of World Records a atestat recordul mondial pentru operație complexă de disecție de aortă tratată endovascular la un pacient de 77 de ani cu anevrism de aortă toracică disecant, rezolvat cu succes de Conf Dr Victor Costache și Echipa Inimii din Sibiu, cu ajutorul cărora a realizat și primele cazuri din România de anevrism rupt de aortă toracică și abdominală tratate endovascular, reușind imposibilul pentru pacienți cărora nimeni nu le mai dădea decât câteva ore de trăit.

Principalul său țel în 2019 este de a porni un program național pentru tratarea bolilor de inimă la copii. "În jur de o mie de copii mor anual în România din cauza bolilor de inimă. Ne străduim să introducem spitalul Polisano din Sibiu, unde efectuăm în mod curent aceste operații, dar cu fonduri strânse de Fundații caritabile, într-un program pentru copii. Am depus câteva cereri în acest sens către Ministrul Sănătății și la CNAS; avem un dialog constant cu autoritățile, dar care nu avansează, pentru a dezvolta acest program",a spus Victor S. Costache.

Cariera universitară

În anul 1998, a absolvit Facultatea de Medicină din Iaşi; după primul an de rezidenţiat în chirurgie toracică, a plecat în Franţa la Spitalul Universitar din Toulouse, pentru a face rezidenţiatul în chirurgie cardiovasculară, reușind la concursul francez de rezidențiat. În 2008, după șapte ani de stagii de specialitate în centrele din Toulouse şi Grenoble, a reuşit la examenul francez de medic specialist chirurgie cardiovasculară şi toracică.

Între 2008 şi 2009 Dr. Costache a practicat chirurgia cardiacă la Institutul Inimii din Quebec, Canada, unde s-a specializat în chirurgia cardiacă minim-invazivă şi TAVI. La sfârşitul anului 2010, după obţinerea titlului de medic primar, a pus bazele unui centru nou de chirurgie cardiacă în oraşul francez Annecy. Împreună cu doi chirurgi de la reputată clinică Tonkin din Lyon. În iunie 2013, a venit în România să facă acelaşi lucru, la Sibiu.

Dr Victor Costache este şi conferenţiar universitar şi coordonator de doctoranzi la Facultatea de Medicină Victor Papilian din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.

În 2014 a absolvit Masterul în Managementul Sănătății și a participat la numeroase cursuri postuniversitare de perfecționare în domeniul chirurgiei cardiovasculare. În palmaresul său pot fi trecute numeroase participări la cele mai prestigioase Congrese de Chirurgie Cardiovasculară din lume. Dr. Costache este organizatorul Congresului Internațional East Meets West, organizat in Europa de Est de ISEVS, ajuns la ediția a treia, care reunește în România cei mai importanți specialiști în chirurgia cardiovasculară și endovasculară din lume.

De asemenea, este autorul a numeroase articole publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale, cu factor de impact mare; prim autor a 11 capitole publicate în carți internaționale de specialitate, printre care un capitol despre tratamentul endovascular al disecțiilor și anevrismelor aortice în Ghidul American de Chirurgie Cardiovasculară- ediția 2016.

A obținut pentru Facultatea de Medicină din Sibiu granturi cu impact internațional, fiind coordonator principal al proiectului „NextCARDIO – Cercetare de nouă generație prin asistență computerizată în managementul patologiilor cardiovasculare", proiect cu un buget total de 2 milioane de euro, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, la Sibiu. Proiectul are printre obiective și

realizarea de prototipuri de instrumente clinice de diagnoză inovativă şi inteligentă pentru administrarea şi tratarea pe cale endovasculară a bolilor cardiovasculare.

Dr Victor Costache este coordonatorul proiectului școlii de vară „Saving Hearts"- prima școală de vară internațională, organizată în România în domeniul chirurgiei cardiovasculare, endovasculare și intervenționale.

Anul trecut, renumitul medic a fost decorat de preşedintele Klaus Iohannis cu Ordinul de Merit în rang de Cavaler.