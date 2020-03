Victor Costache nu a respectat autoizolarea şi a fost la audierile din parlament fără mască

Victor Costache, propus la Ministerul Sănătății, a primit aviz negativ, la audierile din comisiile de specialitate din Parlament. Costache, care ar fi trebuit să fie în autoizolare, a mers la audieri, fără mască de protecție, informează Stiripesurse.ro.

Florin Bodog, fost ministru al Sănătății, l-a întrebat pe Costache de ce nu stă în autoizolare timp de două săptămâni, aşa cum dictează procedurile, fiind unul dintre cei care au fost în contact cu un infectat de coronavirus, iar ăspunsul lui Costache a fost unul halucinant: "Dacă stăm după proceduri, nu mai facem nimic!".

Victor Costache a fost testat vineri pentru coronavirus, iar rezultatul a fost negativ. Pe lângă ministrul sănătăţii, alți doi miniștri au primit aviz negativ: Monica Anisie, la Educație, și Violeta Alexandru, la Muncă, aceasta neputând fi audiată.

Ministrul desemnat al Muncii a scris pe Facebook că ştire conform căreia ar fi refuzat să fie audiată este falsă.

"Fake News. Audierea din această dimineaţă ... La ora stabilită, am sunat pe telefonul pus la dispoziţie de Comisie, am intrat, cu un cod de acces, pe linia securizată, am aşteptat pe hold până am fost deconectată. L-am sunat imediat pe Preşedintele Comisiei, deputatul PSD Adrian Solomon să îl întreb ce se întâmplă şi să îi spun că sunt la dispoziţia Comisiei. Mi-a spus ca nu mai este nevoie să mă audieze, au votat deja!", a scris Violeta Alexandru pe pagina sa de Facebook.

