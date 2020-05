Victor Micula, amendat cu 5000 de lei pentru că circula fără justificare, acuză poliţistul de abuz

Micula nu contestă amenda, însă e nemulţumit că poliţistul l-a ironizat pentru că a pronunţat greşit un cuvânt şi i-a spart telefonul cu care îl filma.

Victor Micula spune că incidentul s-a produs la scurt timp după ce a primit un apel de la Cristian Tuduce, preşedintele Asociaţiei vânătorilor şi pescarilor sportivi "Forest Hunt", unde el deţine calitatea de vicepreşedinte, că pe fondul de vânătoare pe care îl gestionează s-au auzit focuri de armă.

"Am plecat să vedem ce se întâmplă. Pe fondul nostru au mai fost braconieri. Pe drum, Tuduce a sunat şi la 112. Însă nu am mai ajuns în zona în care s-au auzit împuşcăturile pentru că am fost opriţi de o patrulă de Poliţie", a povestit Micula miercuri pentru Ebihoreanul..

Atât Tuduce cât şi Micula au încercat să le explice acest lucru şi poliţiştilor care i-au oprit, însă aceştia nu au ţinut cont de justificare.

Dialogul dintre tânărul magnat şi poliţistul care l-a legitimat nu a fost deloc amiabil. Subofiţerul Ciprian Popa l-a ironizat pe Micula pentru că a pronunţat "branconier" în loc de "braconier". La un moment dat, văzând că îl filmează cu telefonul, polițistul l-a culcat pe afacerist pe mașină și i-a smuls aparatul din mână, acesta căzând la pământ și spărgându-se.

Dialogul dintre Micula şi poliţist se poate auzi în înregistrarea video.

Reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bihor, au refuzat să comenteze acuzele lui Micula la adresa poliţistului, purtătorul de cuvânt al instituţiei, comisarul şef Alina Fărcuţa, rezumându-se să explice că cei 4 bărbaţi opriţi marţi noaptea au fost sancţionaţi pentru că justificarea lor - că sunt în urmărirea unor braconieri - nu se află printre excepţiile prevăzute de ordonanţelor militare.

"Nu aveau motiv să se afle în acel loc", a spus comisarul şef Fărcuţa, completând cu faptul că poliţiştii au verificat şi presupusa faptă de braconaj sesizată la 112, care nu s-a confirmat.