Victor Mocanu, fost senator PSD, a fost condamnat definitiv in dosarul "Maternitatea"

Instanta de fond il condamnase initial pe politician la executarea acestei pedepse in penitenciar, dar fostul parlamentar a contestat decizia.

Victor Mocanu (70 de ani) a fost senator PSD (2012-2016) si inainte presedinte al CJ Buzau (2004-2012) . Fiul acestuia este deputatul PMP Adrian Mocanu, fost deputat PSD in perioada 2008-2016.

Procesul priveste modul in care politicianul a inaugurat maternitatea pe 1 iunie 2012, cu cateva zile inainte de scrutinul pentru alegerea autoritatilor locale, la care Victor Mocanu a candidat independent pentru un nou mandat de presedinte al CJ Buzau.

Maternitatea a fost inaugurata cu o ceremonie fastuoasa, urmata de o zi a portilor deschise. Buzoienii au avut acces la primele doua etaje ale unitatii spitalicesti, mobilate si utilate cu aparatura inchiriata de la firma Medical Finance Projects pe sume importante de bani. Pretul chiriei: 50.000 de euro/luna.

De asemenea, un fost director din cadrul institutiei, Constantin Lungu, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice cu avantaj patrimonial pentru altul in forma calificata si continuata, dar si pentru fals intelectual.

In acelasi dosar, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, cu termen de incercare de cinci ani, Daniel Mihail Badic, directorul firmei care a inchiriat aparatura medicala CJ, pentru complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice cu avantaj patrimonial pentru altul in forma calificata si in forma continuata.

Instanta suprema a mai condamnat-o la doi ani si sase luni de inchisoare cu patru ani si sase luni termen de incercare pe Eugenia Husea, angajata a aceleiasi firme, pentru complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice cu avantaj patrimonial pentru altul in forma calificata si in forma continuata.