Victor Ponta a răbufnit la 5 ani de la tragedia din Colectiv: Toată lumea, cu excepţia mea, este încă în funcţie!

„Eram peste ocean, într-o vizită oficială și unul dintre consilierii mei a venit și mi-a spus că s-a întâmplat ceva rău într-un club din București. Am zis: „Bun, anunță-i pe Raed Arafat, pe Gabriel Oprea!”, după care ne-am urcat în avion și am venit acasă. Nu mi-am dat seama de la început de amploarea tragediei, dar pe măsură ce am primit știri, am simțit că e ceva foarte rău. Abia când am ajuns acasă, a doua zi, am putut să îmi dau seama într-adevăr de dimensiunea tragediei. Și am simțit nevoia să facem ceva, să mobilizăm cât mai multe forțe, însă sistemul nostru n-a fost pregătit nici atunci, se pare că nu e pregătit nici acum pentru asemenea situații", a declarat Victor Ponta.

"Mi-am dat demisia pentru că aşa face un om politic responsabil"

„Eu mi-am dat demisia pentru că există o responsabilitate politică a liderilor unei țări atunci când sistemul nu funcționează. Am crezut că în felul ăsta se schimbă lucrurile, dar din păcate, se pare că după demisia mea nu s-a mai schimbat nimic. Toată lumea a fost mulțumită că a plecat guvernul și, în următorii 5 ani, cu alte 5 guverne, nu s-a mai făcut nimic. Eu am luat decizia în ce mă privește pentru că eram șeful guvernului și pentru că statul român nu a acționat suficient de bine. De atunci și până azi, din păcate, s-au întâmplat multe lucruri rele și, după cum vedeți nu mai vorbește nimeni de demisie, nu mai cere președintele demisia nimănui și nu mai e nimeni responsabil. Se pare că ce am făcut eu atunci n-a fost un moment 0 de la care să schimbăm lucrurile și mulți îmi reproșează de ce mi-am dat demisia în condițiile în care alții care sunt mult mai vinovați, dau vina pe oameni și atât. Așa am considerat că trebuie să facă un om politic responsabil. Faptul că așa ceva nu se mai întâmplă e ceva rău pentru România”, a adăugat el.

