Victor Ponta: "Alegerile se vor ţine cu orice preţ. Fac un apel la oameni să vină la vot, să-l schimbăm pe Orban şi PNL"

"Cred ca primul lucru, si insist, este sa recunoastem ca ne aflam intr-o criza uriasa si in fiecare zi devine mai mare. Discursul din ultimele 8 luni al lui Iohannis si Orban nu ne ajuta, ba chiar accentueaza criza. Eu cred ca ne va fi din ce in ce mai rau.

Ce as fi facut, ceea ce nu face domnul Orban de 8 luni, ar fi fost marirea capacitatii de testare, nu mai esti internat daca nu ai probleme serioase, marirea de 5 ori a personalului de la DSP, un grafic zilnic de achizitii in capacitatea sanitara de la ATI si medicamente, un grafic clar cu spitalele unde se pot trata cei cu alte afectiuni. Sunt masuri nu din capul meu, ci le vedem in alte tari.

In schimb, la noi, singura preocupare sunt alegerile si unde candideaza ala sau celalalt. Azi am citit ca e permis pelerinajul la SF. Dumitru. De ce? Pentru ca la Bucuresti candideaza Orban? Aceste masuri nu fac decat ca populatia sa nu mai aiba incredere si sa nu mai asculte masurile si interdictiile autoritatilor.

Eu am inteles ca aceste alegeri se vor tine cu orice pret, din modul cum s-a exprimat Iohannis. Si atunci fac apel la toti oamenii sa vina la vot, ca sa il schimbam pe Orban si PNL. Eu mi-am dat demisia, cand in urma unui accident tragic au murit cateva zeci de tineri nevinovati. Am considerat ca poate asa se schimba ceva in bine. Acum mor in fiecare zi o suta de oameni si domnul Orban si toti sunt foarte linistiti si intrebarea mea e cati oameni trebuie sa mai moara ca cineva sa-si asume raspunderea?", a spus Victor Ponta, în direct la România TV.

