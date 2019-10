Articol publicat in: Politica

Victor Ponta: "Avem trei variante de premier". Oferta de nerefuzat pe care le-o face celor de la PSD

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 57 min) // Sursa: romaniatv.net Victor Ponta, liderul ProRomânia, a declarat după ce moţiunea de cenzură a trecut că acest demers a fost un succes, care s-a datorat mai ales parlamentarilor ProRomânia. Acesta a mai spus că oferta sa pentru cei din PSD este încă valabilă. Foto: digi24.ro "Mă bucur că am salvat România şi democraţia de cel mai nepotrivit lider, doamna Dăncilă. Noi am avut 31 de voturi, şi am înţeles că moţiunea a trecut la 6 voturi", a spus Victor Ponta după votul din Parlamentul României. "Doamna Dăncilă chiar nu era adecvată. Se încheie o epocă proastră. Nu pot să mă bucur că mi-am bătut fosta echipă, că s-au bătut ei", a declarat Ponta. Aceasta a spus că doreşte să construiască o guvernare bună, alături de social-democraţi. "Oferta mea pentru colegii PSD este încă valabilă. Cred că tebuie să ne aşezăm la masă, să susţinem un candidat comun, pe domnul Diaconu (...) Avem datoria de a forma un guvern bun, acesta a fost un guvern prost. Dacă doamna Dăncilă vrea să meargă la moarte cu tot cu PSD-ul după ea, este treaba dumneaei", a completat liderul ProRomânia. Ponta a sublinat faptul că va încerca să facă o majoritate cu PSD pentru a-i face preşedintelui Klaus Iohannis o propunere comună de premier. "Avem trei variante de premier cu care să mergem la consultări la Cotroceni", a precizat Victor Ponta. Mai mult, liderul ProRomânia afirmă că are numeroase apeluri de la social-democraţi dispuşi să discute cu ProRomânia. "Cei de la PSD nu erau foarte dornici. Acum am plin telefonul de mesaje de la ei", a punctat Ponta. Totodată, Victor Ponta a precizat că propunerea sa pentru funcţia de comisar european este Corina Creţu. Eugen Tomac, prima reacţie votul moţiunii de cenzură: Oficial, s-a încheiat epoca Dragnea. Este o victorie uriaşă a Opoziţiei 246 de parlamentari au votat la moțiune, dintre care 238 au votat "pentru" căderea Guvernului Dăncilă. În conformitate cu Legea de organizare şi funcţionare a Guvernului, Cabinetul Dăncilă va continua să îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern. În această perioadă Guvernul nu poate emite ordonanţe şi nu poate iniţia proiecte de lege. Schimb dur de replici între Dăncilă şi Ponta: "V-aţi vandut ieftin. De la noi nu se vinde nimeni" În paralel, articolul 103 din Constituţie stabileşte că Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament. Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Odată cu depunerea jurământului de învestitură în faţa preşedintelui Iohannis, noul Guvern îţi poate începe activitatea. loading...

