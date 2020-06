Victor Ponta, atac la Orban de Ziua Copilului: "Nu alocă bani, dar bea whiskey"

De 1 iunie, „Ziua Copilului”, fostul premier Victor Ponta a făcut o retrospectivă a legilor promulgate de președintele Klaus Iohannis în ceea ce privește mărirea alocațiilor copiilor și punctează faptul că, în afară de Lodovic Orban, toți premierii au mărit veniturilor copiilor.

Victor Ponta vrea modelul spaniol. Venit minim garantat pentru românii loviţi de criză

„1 Iunie 2015 – Presedintele Iohannis promulga Legea privind dublarea alocatiilor pentru copii / Prim Ministrul Victor Ponta aloca banii necesari si incepe plata !

1 Iunie 2020 – Presedintele Iohannis a promulgat noua Lege privind dublarea alocatiilor pentru copii / Prim Ministrul Ludovic Orban NU aloca banii si NU plateste niciun leu copiilor ( in timp ce trage la Guvern un chef cu whiskey si tigari scumpe) !

2015 – Presedintele Iohannis cere repetat demisia Guvernului Ponta / 2020 – Presedintele Iohannis sustine neconditionat Guvernul Orban

Fapte – nu vorbe! Restul nu conteaza!

La multi ani tuturor copiilor si fericire parintilor / sa ne bucuram de ei – si sa-i invatam sa faca mereu diferenta intre bine si rau”, scrie Victor Ponta pe Facebook.

În urmă cu o săptămână, prim-ministrul Orban a afirmat că dublarea valorii alocaţiilor pentru copii nu se poate face și că impactul bugetar e de peste 6 miliarde de euro. „Nu vrem să aruncăm ţara în aer”, a spus acesta.

„Am spus limpede, nu se poate legal. Am prorogat termenul de intrare în vigoare a legii de creştere a alocaţiilor. Oricum am crescut alocaţiile, tot noi am iniţiat proiectul de lege care asigură creşterea anuală a alocaţiilor pentru copii, care să recupereze pierderea puterii de cumpărare datorată inflaţiei. Noi am majorat alocaţiile, dar nu avem bază legală, legea bugetului de stat a intrat în vigoare anterior.

Nu avem banii ăștia! Suntem în procedură de deficit bugetar. Ne dorim creșterea oricărui tip de venit, dar vrem să o facem în contextul realităților economice. Orice drum spre iad e pavat cu intenții bune. Nu vrem să riscăm să aruncăm țara în aer”, a spus Ludovic Orban,