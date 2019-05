Victor Ponta: Candidatul Pro România la prezidenţiale va ajunge în turul doi cu Iohannis

"Nu ma duc sa ma pup cu cine m-a scuipat. PSD nu cred ca mai poate fi salvat dupa ce am vazut azi. In loc sa te intalnesti frumos si sa vezi ca i-au votat 3 mil in 2 ani, acum doar 2 mil, 600 de mii s-au dus la Pro Romania, 600 de mii s-au dus la altii, hai sa vedem de ce s-au suparat aia un milion. Hai sa vedem ce avem de facut sa ii aducem inapoi. Ei astazi s-au macelarit pe functii. Pe mine ma intereseaza sa fac un partid curat, asta imi doresc eu.

Mie mi s-a parut ca s-au macelarit. Mie nu mi s-a parut ca astazi au dat cel mai mic mesaj catre oamenii care nu i-au votat. Daca ei traiesc in iluzia ca romanii au zis asa "Dragnea era un bandit, dar toti din jurul lui sunt oameni fabulosi", parerea mea e ca sunt orbi", a punctat Victor Ponta.

Cei din PSD sunt orbi şi surzi

"Eu de trei ani de zile am incercat sa vad ce s-a intamplat si sa schimb lucrurile alea. Nu exista niciun pret sa ma intorc la perioada aia. Daca vor sa spuna ca adoptam codurile dupa ce vorbim cu toata lumea. Daca spun ca nu absorbim fondurile, asa da. Dar mie mi s-a parut ca nu le trece prin cap asta. S-au batut pe functii. Cei care nu s-au dezis de Dragnea au fost executati. E problema lor. Au votat 9 mil de oameni duminica. Daca cineva isi inchipuie ca acum ei spun au scapat de Dragnea si restul sunt frumosi, inseamna ca sunt orbi si surzi si eu nu am ce sa vorbesc cu ei".

Despre eşecul la prezidenţiale din 2014

"In noiembrie 2014 eu nu aveam nicio problema penala si am luat o bataie in turul 2. Oamenii se schimba. Modul de a face politica se schimba. La o zi dupa ce iei bataie, singura ta preocupare e sa ii omori pe ai lui Dragnea in loc sa dai mesaj catre votanti. Pe mine ma uluieste. Eu astazi maine si poimaine ma uit cine a votat Pro Romania, cine ar fi vrut sa voteze, dar nu au zis ca vor vota de frica sa nu ma intorc la PSD. In loc sa vobesti cu alegatorii, sa vezi ce se intampla in grupurile politice, eu azi am trimis pe cineva la Bruxelles ca se fac grupurile politice, tu stai si te macelaresti pe functie?".

PSD va păstra guvernarea

Victor Ponta consideră că PSD va pastra guvernarea pentru ca toata lumea isi doreste asta. "Eu cred ca toata lumea isi doreste sa se duca in jos. O sa se faca asa ca vor sa ii dea jos si nu o sa ii dea jos. Daca ii dai jos acum , o sa pateasca ca in 2016. La cum au pornit acum o sa scada sub 20%. Eu cand aud povestea asta ca PSD nu are cum sa nu scada, in Cehia cum de nu mai sunt social democrati? Eu cu Pro Romania colectez tot ce face PSD din orbire. Erau doua persoane care puteau lupta cu Iohannis. Unul era Tariceanu pe care l-au distrus duminica. A doua persoana era Firea, care a redevenit pesedista. Firea a mancat bataie in Bucuresti. Pro Romania va avea un candidat la prezidentiale care intra in turul 2 inaintea PSD. Nu il bate pe iohannis, dar intra in turul 2".