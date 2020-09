Victor Ponta: "Dacă orice alt guvern făcea contractul cu măşti făcut de guvernul Orban, DNA ne sălta pe toţi, până la portar"

"Faptul ca nu se fac destule teste cred ca este o politica de stat total gresita. Singura grija a guvernului sunt alegerile, ce primari mai iau de la PSD, ceea ce este total gresit. In Italia, Spania, se fac 100 de mii de teste pe zi, noi facem 10.000 si avem un numar asemanator cu Italia. Daca s-ar face mai multe teste si am avea un numar mult mai mare, s-ar ridica intrebarea cum facem alegeri, când noi avem o problema grava?

In Bucuresti, pe zona galbena, se incepe hibrid, unii merg la scoala, unii stau acasa. Cum ii alegi, ce fac parintii copiilor care stau acasa? Apoi inteleg ca rasppunderea este la nivel local la autoritatile locale si la directori. Pai directorul poate e profesor de engleza. Aceasta responsabilitate trebuie sa stea doar pe guvern si pe DSP-urile locale.", a explicat Victor Ponta.

Întrebat despre criza economica, in conditiile in care Romania s-a imprumutat in pandemie cu 4 miliarde de euro, Ponta a declarat ca majoritatea banilor au ajuns, in viziunea sa, in diverse afaceri necurate.

"Se acopera criza economica, care este mai dura ca cea din 2010, pana la alegeri. E ca si cum ai avea o boala grava si pui un pansament peste. A intrebat Corina Cretu ce s-a facut cu 4 miliarde de euro imprumutate. Au raspuns ca un miliard l-au dat la somaj tehnic. Foarte bine, si restul? Eu cred ca restul s-au dat pe afaceri, cum ar fi afacerea cu masti, spitalul de campanie care acum e vandut pe OLX etc. Alta explicatie nu exista. Daca orice alt guvern facea contractul cu masti facut de guvernul Orban, care nu au fost livrate nici pana acum, DNA ne salta pe toti din guvern, pana la portar.", a adăugat fostul prim ministru.