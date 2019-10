Victor Ponta denunţă blatul dintre PNL şi PSD: Se înlocuiesc nişte oameni pe scaune, PSD cu PNL. Nu se schimbă nimic

"Au fost patru candidaţi cu şanse mari de a intra în turul 2. Iohannis, cu prima şansă, va intra în turul 2 şi şi-o doreşte pe doamna Dăncilă pentru că în felul acesta rezultatul este 100% previzibil că o va învinge fără probleme. Cei de la PSD, prin vocea domnului Stănescu, au spus ca trebuie să voteze guvernul pentru aşa-zisă stabilitate, exact acelasi scenariu cu Guvernul Cioloş votat de pesedisti. Eu nu l-am votat, dar tot ei l-au votat atunci. (...) Dan Barna în 24 de ore s-a predat după ce a aparut dosarul cu fonduri europene. A ramas Mircea Diaconu, singurul care se lupta şi pe care il sprijinim n continuare", a declarat Victor Ponta, la România TV.

Victor Ponta a anunţat că vor mai fi parlamentari PSD care vor trece la Pro România şi că nu va vota Guvernul Orban.

"Eu nu voi vota niciodata un guvern, cum nu am votat nici Guvernul Ciolos chiar dacă PSD, da. Nu o sa votez nici acum Cabinetul Orban daca nu sunt garanţii clare ca oamenii sunt reprezentaţi şi aparaţi. Nu am văzut niciun fel de garanţie, nimic despre oameni, doar jocuri politice, cum să-l înlocuim pe X, se înlocuiesc niste oameni pe scaune, PSD cu PNL, nu se schimba nimic, nu am vazut seriozitate, ci doar se ridica niste oameni de pe scaune, se aseaza altii si mergem mai departe", a completat Victor Ponta, la Parlament, despre audierile miniştrilor propuşi de Ludovic Orban.